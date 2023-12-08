Обмерзає оптика та акумулятори: військовий розповів про важку зиму на фронті

В Україну прийшло похолодання і разом з ним робота захисників значно ускладнилася.

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Військовий розповів про важку зиму на фронті / колаж: Главред, фото: 241 Про будову

Для операторів безпілотників на фронті виникло нове випробування. Командир підрозділу TERRA Микола Волохов з позивним "Абдула" розповів, як погодні умови можуть вплинути на дрони та боротьбу.

За словами військового, зима 2023-2024 - це перший досвід для FPV-дронів, адже до цього їх в мороз не використовували. Він розповів, що холод призводить до швидкої розрядки акумуляторів, тому дуже складно передбачити, скільки дронів зможе піднятися в повітря. Крім цього, під час сильної вологості оптика обмерзає.

Але адаптуємося - вже вдається працювати в тих умовах, в яких ще тиждень тому не змогли б працювати. Я думаю, що ми адаптуємося раніше, ніж зима завершиться, - каже Волохов. відео дня

Ситуація на фронті взимку

Однак Микола Волохов переводить акцент з операторів БпЛА на піхоту. Військовий стверджує, що в снігопади і холоди найважче саме піхотинцям. Вся справа в тому, що мороз ускладнює звичні речі.

Якщо говорити про піхоту, яка знаходиться на передовій лінії, то для них це надскладні умови. Все обмерзає, великі проблеми з логістикою, важко доставити боєприпаси, воду, гарячу їжу", - констатував Волохов.

До того ж, в таких умовах практично неможливе використання генераторів або буржуйок, оскільки вони демаскують позиції українських військових і це підвищує активність ворожої артилерії.

Зимові атаки

Нагадаємо, країна-агресор Росія зараз переважно завдає масованих ударів по Україні дронами-камікадзе, однак після ще більшого похолодання може знову почати бити ракетами. Найважча частина зими ще попереду. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Також ясно, що зимовий період ускладнить бойові дії в Україні, однак країни НАТО як і раніше сповнені рішучостіі в продовженні і посиленні підтримки Києва. Українська держава вступить до Альянсу після того, як учасники блоку дадуть свою згоду і будуть виконані всі вимоги. Про це заявили в Північноатлантичному альянсі.

При цьому, окупаційні війська агресора Росії взимку зіткнуться з серйозними труднощами. Вони будуть страждати в окопах, оскільки Логістика у росіян жахлива, а їх лідерам на них наплювати. Загарбники будуть атакувати енергетичну інфраструктуру України, щоб спробувати зламати волю українців. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

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