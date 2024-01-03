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РФ стягнула резерви й пішла на захоплення великого міста: генерал назвав напрямок

Олексій Тесля
3 січня 2024, 10:39
Тривають щоденні штурми російських військ, розповів Олександр Сирський.
Олександр Сирський, українські військові
Олександр Сирський розповів про важкі бої на фронті / Telegram Сирський, командування Об'єднаних сил ЗСУ

Ворог продовжує інтенсивні наступальні дії у Куп'янському та Бахмутському напрямках, а також перегруповується на Лиманському напрямку, розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Як повідомив він в Telegram, на Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка, при цьому противник намагається наступати в напрямку міста Часів Яр.

"На Куп'янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка для створення плацдарму і подальшого наступу на місто Куп'янськ", - зазначив український генерал.

відео дня

За його даними, на Лиманському напрямку російські окупанти після понесених втрат проводять перегрупування і підготовку до ведення наступальних дій. Водночас, на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами.

Український воєначальник уточнив, що агресор збільшив кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти. Також для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи сформовані з колишніх злочинців "шторм z" і "шторм v". Крім того, противник продовжує перекидати резерви за іншими напрямками.

"Наші воїни, всупереч складним умовам, мужньо тримають оборону і не дають ворогові просунутися вперед. В органах управління всіх рівнів постійно проводиться робота з вироблення рішень, спрямованих насамперед на випередження дій ворога, ведення ефективної контрбатарейної боротьби, знищення резервів окупантів на шляхах їх висування та збереження життя наших військовослужбовців", - додав Сирський.

Screenshot
/ t.me/osirskiy

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ситуація на сході складна, росіяни наступають по всьому фронту. Командувач східним угрупуванням військ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції. Українські сили продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.

Також аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Заході Запорізької області. Окремо, ЗСУ успішно контратакували на захід від Работіно.

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Бахмут Купянск Олександр Сырский війна Росії та України
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