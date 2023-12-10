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ЗСУ потужно вдарили по окупантам та прорвались вперед на Запорізькому напрямку - ISW

Юлія Закрепа
10 грудня 2023, 08:31
Українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області.
ЗСУ потужно вдарили по окупантам та прорвались вперед на Запорізькому напрямку - ISW
ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада територіальної оборони

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська продовжують ведення наступальних операцій на заході Запорізької області. Зокрема, ЗСУ успішно контратакували на захід від Роботиного.

Українські війська 9 грудня продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. "Воєнкор" з РФ заявив, що українські сили успішно контратакували на захід від Роботиного, передає ISW

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки на захід від Роботиного та Вербового і поблизу Новопокровки.

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За даними аналітиків, українські сили продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області на тлі спроб Росії відкинути українські війська з позицій у Кринках.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська намагаються просунутися на схід від Кринок і зміцнюють оборону на південний захід від Олешок, поблизу Підлісного, а також біля Кардашинки.

ЗСУ потужно вдарили по окупантам та прорвались вперед на Запорізькому напрямку - ISW
Просування ЗСУ за 9 грудня 2023 року / карта: ISW

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що окупанти посилюють наступи на ЗСУ в найскладнішу погоду. Командування РФ прагнуло викликати кульмінацію контрнаступу ЗСУ або переконатися, що українські сили не зможуть відновити його на початку зими.

В ЗСУ повідомили про деталі наступу на 2 напрямках. За словами речника Генштабу ЗСУ, Сили оборони України завдають окупантам втрат у живій силі і техніці і закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ контратакували росіян на Авдіївському напрямку. Аналітики зазначають, що ЗСУ продовжують вести наступальні дії на Авдіївському напрямку, в той же час, російські війська просунулися у промзоні біля Авдіївки.

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війна в Україні ЗСУ контрнаступ ЗСУ
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