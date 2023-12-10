ЗСУ потужно вдарили по окупантам та прорвались вперед на Запорізькому напрямку - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська продовжують ведення наступальних операцій на заході Запорізької області. Зокрема, ЗСУ успішно контратакували на захід від Роботиного.
Українські війська 9 грудня продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. "Воєнкор" з РФ заявив, що українські сили успішно контратакували на захід від Роботиного, передає ISW
У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки на захід від Роботиного та Вербового і поблизу Новопокровки.
За даними аналітиків, українські сили продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області на тлі спроб Росії відкинути українські війська з позицій у Кринках.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська намагаються просунутися на схід від Кринок і зміцнюють оборону на південний захід від Олешок, поблизу Підлісного, а також біля Кардашинки.
Контрнаступ ЗСУ: що відомо
Нагадаємо, що окупанти посилюють наступи на ЗСУ в найскладнішу погоду. Командування РФ прагнуло викликати кульмінацію контрнаступу ЗСУ або переконатися, що українські сили не зможуть відновити його на початку зими.
В ЗСУ повідомили про деталі наступу на 2 напрямках. За словами речника Генштабу ЗСУ, Сили оборони України завдають окупантам втрат у живій силі і техніці і закріплюються на досягнутих рубежах.
ЗСУ контратакували росіян на Авдіївському напрямку. Аналітики зазначають, що ЗСУ продовжують вести наступальні дії на Авдіївському напрямку, в той же час, російські війська просунулися у промзоні біля Авдіївки.
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