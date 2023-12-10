Окупанти виснажують ППО України перед атакою: нова хитра тактика ворога

Окупанти вперше за довгий час завдали масований ракетний удар по Україні 8 грудня. У цей день вони використовували фальшиві ракети для залучення, заплутування і виснаження української ППО. Про це повідомив Інститут вивчення війни.
Стало відомо, що 9 грудня російський військовий блогер розповів, що окупанти використовували крилаті ракети Х-55, які дуже схожі на модернізований варіант ракети х-101. Мета у таких дій досить проста - російська армія намагається виснажити українську ППО.
Аналітики стверджують, що незважаючи на ракети-приманки, жодна ракета в той день не потрапила в призначену ціль, всі вони були ліквідовані захисниками України. У той же час, російський блогер поскаржився, що Росія не зможе запустити таку кількість ракет-приманок, щоб цей спосіб досяг своєї мети. Вся справа в тому, що їм не вистачає бомардувальників Ту-95 і Ту-160.
При цьому, військовий експерт Костянтин Машовець розповів, що ворог провів 8 грудня цілих 7 розвідувальних польотів перед запуском цілей, що значно перевищує розвідувальні операції попередніх днів.
"Таким чином армія агресора, ймовірно, намагається протидіяти обмеженій системі ППО України напередодні очікуваної широкомасштабної зимової кампанії ракетних ударів", - додав експерт.
Обстріл України 8 грудня
У ніч на 8 грудня російські окупанти обстріляли Харків - близько третьої години ночі в місті гриміли вибухи, жителів просили залишатися в укриттях. Як повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, загарбники завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано влучання у Холодногірському та Шевченківському районах міста. За попередньою інформацією, обстріл вівся ракетами С-300.
Також ранок 8 грудня в Україні розпочався з масштабної тривоги майже по всій території України через ризик ракетного удару. У Повітряних силах повідомили про запуск російськими окупантами ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Пізніше, під час ранкової ракетної атаки 8 грудня російські окупанти вдарили по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий. Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, чотири людини постраждали. Однак пізніше стало відомо, що постраждалих більше.
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