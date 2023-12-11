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ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції – ISW

Олексій Тесля
11 грудня 2023, 08:09
Українські сили продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.
ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції – ISW
ЗСУ просуваються на Лівобережжі / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

На лівому березі Дніпра Херсонської області Сили оборони України продовжують наземні операції, розповіли в американському Інституті вивчення війни.

Українські сили утримують позиції на Лівобережжі, а біля Кринок ведуть бої з ворогом, йдеться в новому звіті ISW.

Зазначається, що українські сили продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області 10 грудня.

відео дня

За даними українського Генерального штабу, Сили оборони утримують позиції на східному березі Дніпра і завдають ударів по російських позиціях в цьому районі.

У свою чергу російські військові пропагандисти стверджують, що бої тривають біля села Кринки (30 км на північний схід від Херсона) і відзначають стабільно високий темп українських операцій в цьому районі.

Один з пропагандистів РФ стверджував, що українські війська захопили нові позиції на Великому Потьомкінському острові (на південному заході від Херсона), хоча, за оцінками ISW, українські війська контролюють весь цей острів.

Крім того, міноборони країни-агресора опублікувало кадри, на яких нібито видно, як невизначені підрозділи повітряно-десантних військ проводять повітряну розвідку українських позицій на західному (правому) березі Дніпра.

Screenshot
/ understandingwar.org

Раніше повідомлялося про те, що Росія змінила командування на Херсонському напрямку. Керівники ЗС РФ поміняли командира, який керував на тимчасово окупованій Херсонській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти мінують важливі об'єкти в Херсонській області. Росіяни мінують об'єкти критичної інфраструктури, щоб знищити її, якщо доведеться відступати під натиском українських сил.

Як повідомлялося раніше, російські окупаційні війська в Херсонській області отримали боєприпаси, які датуються 50-ми роками минулого століття. Ці боєприпаси раніше зберігалися на складах в Ростовській області і повинні були утилізуватися. Однак, замість безпечної утилізації, російське командування передало цей небезпечний вантаж окупантам, з метою використання його для мінування оборонних позицій.

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ЗСУ Херсонська область Інститут вивчення війни
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