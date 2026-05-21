Україна тестує нову зброю для відбиття атак РФ: в чому її особливість

Міністр розповів про нові напрацювання, які допоможуть Україні протидіяти ворогу.

Україна готується до відбиття масованих атак РФ

Що сказав Федоров:

Україна створює дешеві ракети проти дронів Shahed

Нові оборонні розробки вже тестують у реальних умовах

Виробництво ракет планують збільшити у 10 разів до зими

Україна працює над тим, щоб підвищувати рівень ефективності збиття повітряних цілей, якими країна-агресорка Росія атакує Україну. Про це, як повідомляє Укрінформ, під час зустрічі з медіа заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, президент Володимир Зеленський доручив Міноборони створити дешеві ракети для перехоплення дронів типу Shahed. Федоров запевнив, що окремі рішення вже проходять тестування.

"Зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття Shahed. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати", - наголосив він.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Після успішних тестів Україна планує розширювати виробництво таких ракет у 10 разів, щоб до осінньо-зимового періоду мати необхідних запас. Це дозволить посилити захист критичної інфраструктури разом із використанням дронів-перехоплювачів.

Як змінився відсоток збиття Україною російських дронів

За останні чотири місяці українські дрони-перехоплювачі почали в два рази ефективніше збивати російські повітряні цілі. Однак є нюанс. Міністр зауважив, що РФ щомісячно збільшує кількість дронів типу Shahed, які запускає, на 35%.

"Ми продовжуємо розбудовувати систему "малої" ППО, завдяки чому рівень перехоплення дронів Shahed значно покращився", - прокоментував ситуацію Федоров.

Чому дрони почали долітати до Закарпаття

Главред писав, що за словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, під час останніх масованих атак стало зрозуміло, що під ударом можуть опинитися навіть ті регіони України, які раніше вважалися відносно безпечними.

Зокрема, Shahed вперше за час повномасштабної війни долетів до Закарпаття. Ця атака могла бути своєрідним демонстративним сигналом, адже Закарпатський регіон до цього залишався одним із найменш постраждалих від атак.

Дронові удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що СБУ зафіксувала підвищений рівень радіації на уламках російської ракети, яку окупанти встановили на модернізований ударний дрон "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня цього року.

Раніще повідомлялося, що 20 травня російська армія масово атакувала Сумську область дронами. Окупанти завдали удару по місту Конотоп. Там декілька людей отримали травми.

Напередодні також стало відомо, що вночі 20 травня Одеса опинилася під масованим ворожим обстрілом. Внаслідок удару дронів без світла залишилися десятки тисяч сімей.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

