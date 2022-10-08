Повне завантаження і невідомий власник: деталі про фуру, що вибухнула на Кримському мосту

Борис Юсубов раніше був власником фури / Kub/Mash

З'явилися подробиці про вантажівку, яка вибухнула на Кримському мосту, внаслідок чого сталося обвалення прольотів.

Як повідомляють росЗМІ, підірваний був тягач червоного кольору з напівпричепом. Вже опубліковано його фото і відео проїзду по Кримському мосту.

Стверджується, що фура нібито виїхала з Краснодара. Також було оприлюднено відео, на якому вантажівка перетинає пост російської поліції.

"Попередньо, червоний тягач, начинений вибухівкою, зміг пройти через пост ГИБДД і здетонував на мосту. Пробіг у фури - 870 тис. км", - пишуть пропагандисти.

Стверджується, що вантажівка була за документами завантажена піддонами з обгортковую плівкою.

При цьому з'явилося фото власника червоної фури, яка, імовірно, вибухнула на Кримському мосту.

Це Борис Юсубов з Краснодара, на нього була записана червона фура. Повідомляється, що він продав автомобіль, але новий власник не переоформив її на своє ім'я.

За словами працівників ДАІ, водій був спокійний, не викликав підозр і показав всі документи. У причепі, імовірно, знаходилася палетна плівка на піддонах. Він був повністю завантажений.

Автомобіль не заганяли на рентген, а просто провели поверхневий огляд.

/ Скріншот

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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