Київ скасовує деякі рейси електричок, а Укрзалізниця розширює список маршрутів: розклад

Список залізничних маршрутів на найближчі дні / Facebook.com/Ukrzaliznytsia

У Києві 5 і 6 січня скасували ряд рейси міської електрички.

Як повідомляє пресслужба "Київпастрансу", причина в технічній несправності.

Список скасованих рейсів:

5 січня (вечір):

№7416,№7423,№7424,№7431.

6 січня (ранок):

№7307,№7308,№7315,№7316.

6 січня (вечір):

№7416,№7423,№7424,№7431.

А ось в пресслужбі "Укрзалізниці", навпаки потішили пасажирів додатковими маршрутами.

У післяріздвяні вихідні УЗ додала понад 1800 квитків на найпопулярніші маршрути з культурної столиці країни - Львова.

Також з 5 січня компанія додасть ще більше 2 тисяч місць на користуються попитом напрямки, зокрема:

з дніпровського напрямку - додатково 530 місць;

з донецького напрямку - 600 місць;

з одеського напрямку - 360 місць;

з харківського напрямку - 240 місць;

з київського напрямку - 400 місць.

Раніше Главред писав, що на період Новорічних свят УЗ призначила 6 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть до Херсона, Одеси, Ужгорода, Києва, Харкова та Львова.

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