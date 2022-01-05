Київ скасовує деякі рейси електричок, а Укрзалізниця розширює список маршрутів: розклад

Компанії надали повний перелік скасованих і додаткових рейсів.
У Києві 5 і 6 січня скасували ряд рейси міської електрички.
Як повідомляє пресслужба "Київпастрансу", причина в технічній несправності.
Список скасованих рейсів:
- 5 січня (вечір):
- №7416,№7423,№7424,№7431.
- 6 січня (ранок):
- №7307,№7308,№7315,№7316.
- 6 січня (вечір):
- №7416,№7423,№7424,№7431.
А ось в пресслужбі "Укрзалізниці", навпаки потішили пасажирів додатковими маршрутами.
У післяріздвяні вихідні УЗ додала понад 1800 квитків на найпопулярніші маршрути з культурної столиці країни - Львова.
Також з 5 січня компанія додасть ще більше 2 тисяч місць на користуються попитом напрямки, зокрема:
- з дніпровського напрямку - додатково 530 місць;
- з донецького напрямку - 600 місць;
- з одеського напрямку - 360 місць;
- з харківського напрямку - 240 місць;
- з київського напрямку - 400 місць.
Раніше Главред писав, що на період Новорічних свят УЗ призначила 6 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть до Херсона, Одеси, Ужгорода, Києва, Харкова та Львова.
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Автор: Уляна Виноградова