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Київ скасовує деякі рейси електричок, а Укрзалізниця розширює список маршрутів: розклад

5 січня 2022, 17:33

Компанії надали повний перелік скасованих і додаткових рейсів.

Укрзалізниця, поїзд
Список залізничних маршрутів на найближчі дні / Facebook.com/Ukrzaliznytsia

У Києві 5 і 6 січня скасували ряд рейси міської електрички.

Як повідомляє пресслужба "Київпастрансу", причина в технічній несправності.

Список скасованих рейсів:

  • 5 січня (вечір):
  • №7416,№7423,№7424,№7431.
  • 6 січня (ранок):
  • №7307,№7308,№7315,№7316.
  • 6 січня (вечір):
  • №7416,№7423,№7424,№7431.

А ось в пресслужбі "Укрзалізниці", навпаки потішили пасажирів додатковими маршрутами.

У післяріздвяні вихідні УЗ додала понад 1800 квитків на найпопулярніші маршрути з культурної столиці країни - Львова.

Також з 5 січня компанія додасть ще більше 2 тисяч місць на користуються попитом напрямки, зокрема:

  • з дніпровського напрямку - додатково 530 місць;
  • з донецького напрямку - 600 місць;
  • з одеського напрямку - 360 місць;
  • з харківського напрямку - 240 місць;
  • з київського напрямку - 400 місць.

Раніше Главред писав, що на період Новорічних свят УЗ призначила 6 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть до Херсона, Одеси, Ужгорода, Києва, Харкова та Львова.

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