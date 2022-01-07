Укрзалізниця запровадила новий збір: за що заплатять пасажири

/ cfts.org.ua

Українська державна компанія Укрзалізниця ввела збір за роздруківку квитків у касах вокзалів.

Про це повідомив в Facebook журналіст Олександр Рудоманов. Він також підтвердив повідомлення доказом - відповідним скріном.

Відтепер за обмін електронного квитка на паперовий у касах перевізника потрібно платити 12 грн. Послугу ввели в середині грудня. Це має допомогти позбутися черг біля кас.

"А ви знаєте, що за обмін електронного квитка на паперовий в касах Укрзалізниці тепер потрібно платити 12 гривень? Ця послуга була введена в середині грудня", - написав Рудоманов.

Він також опублікував квиток з відповідною інформацією.

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/ Facebook/sasko.laps

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пасажирам регіональних поїздів більше не доведеться стояти в черзі в касу. Компанія "Укрзалізниця" змінила правила для проїзних документів в електричках.

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