Укрзалізниця запровадила новий збір: за що заплатять пасажири

Послугу ввели в середині грудня, розповів Олександр Рудоманов.
Українська державна компанія Укрзалізниця ввела збір за роздруківку квитків у касах вокзалів.
Про це повідомив в Facebook журналіст Олександр Рудоманов. Він також підтвердив повідомлення доказом - відповідним скріном.
Відтепер за обмін електронного квитка на паперовий у касах перевізника потрібно платити 12 грн. Послугу ввели в середині грудня. Це має допомогти позбутися черг біля кас.
"А ви знаєте, що за обмін електронного квитка на паперовий в касах Укрзалізниці тепер потрібно платити 12 гривень? Ця послуга була введена в середині грудня", - написав Рудоманов.
Він також опублікував квиток з відповідною інформацією.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пасажирам регіональних поїздів більше не доведеться стояти в черзі в касу. Компанія "Укрзалізниця" змінила правила для проїзних документів в електричках.
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