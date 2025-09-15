На чотирикласників в Україні чекає ЗНО: школярів перевірять по-новому

Стартує підготовка до впровадження обов'язкової державної підсумкової атестації для учнів 4-х класів.

В українських школах нововведення

Буде розроблено спеціальну цифрову платформу для проведення ДПА

Впровадження фінансуватимуться з державного бюджету

В Україні запроваджують нове тестування у школах для четвертокласників, підготовка до нововведення розпочнеться у 2025/2026 навчальному році.

Міністерство освіти і науки України (МОН) оголосило про старт підготовки до впровадження обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів 4-х класів у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), повідомляє Osvita.ua.

Навесні 2026 року відбудеться пробне тестування

З лютого по квітень 2026 року буде розроблено спеціальну цифрову платформу для проведення ДПА, яку передадуть в управління Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Навесні планується провести пробну атестацію - у ній візьмуть участь близько 10 тисяч учнів початкових шкіл.

Фінансування - за рахунок держави

Пілотний проєкт, як і подальше впровадження, фінансуватиметься з державного бюджету.

З 2027 року - обов'язкова атестація для всіх

Згідно з планами МОН, уже з 2027 року нова форма підсумкової перевірки знань стане обов'язковою для всіх учнів 4-х класів по всій країні.

Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій.

