На чотирикласників в Україні чекає ЗНО: школярів перевірять по-новому

Олексій Тесля
15 вересня 2025, 16:34
Стартує підготовка до впровадження обов'язкової державної підсумкової атестації для учнів 4-х класів.
В українських школах нововведення

Важливо:

  • Буде розроблено спеціальну цифрову платформу для проведення ДПА
  • Впровадження фінансуватимуться з державного бюджету

В Україні запроваджують нове тестування у школах для четвертокласників, підготовка до нововведення розпочнеться у 2025/2026 навчальному році.

Міністерство освіти і науки України (МОН) оголосило про старт підготовки до впровадження обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів 4-х класів у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), повідомляє Osvita.ua.

Навесні 2026 року відбудеться пробне тестування

З лютого по квітень 2026 року буде розроблено спеціальну цифрову платформу для проведення ДПА, яку передадуть в управління Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Навесні планується провести пробну атестацію - у ній візьмуть участь близько 10 тисяч учнів початкових шкіл.

Фінансування - за рахунок держави

Пілотний проєкт, як і подальше впровадження, фінансуватиметься з державного бюджету.

З 2027 року - обов'язкова атестація для всіх

Згідно з планами МОН, уже з 2027 року нова форма підсумкової перевірки знань стане обов'язковою для всіх учнів 4-х класів по всій країні.

Що викликає шок у норвезьких школах: думка українки

Українка Аліна Ядчишина, яка проживає з донькою в норвезькому місті Буде, поділилася враженнями від шкільної програми місцевої школи - і зізналася, що була вражена її простотою.

Як зазначає жінка, завдання, які отримує її дитина, здаються настільки легкими, що нагадують вправи з українського дитячого садка або першого класу.

Як повідомляв Главред, Михайло Федоров раніше говорив, що уряд у рамках освітньої політики, спрямованої на повернення офлайн-навчання в школах, змоделював мережу підземних шкіл у прифронтових регіонах, зараз будується приблизно 200 таких підземних шкіл.

Нагадаємо, що діти захисників і захисниць України, які здобували освіту у вищих навчальних закладах за контрактом, отримають компенсацію за навчання.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, повідомляє Вікіпедія.

