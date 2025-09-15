В банках України купують долар за новим курсом: скільки коштує валюта

Долар втрачає свої позиції другий день поспіль.

Курс валют на 16 вересня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштуватиме долар 16 вересня

Як зміниться у вівторок курс євро

Національний банк України встановив на вівторок, 16 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 гривні за долар. Гривня зміцнилася, а американська валюта дешевшає другий день поспіль. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,23 грн за 1 долар (-0,0521 грн).

Тим часом євро зміцнює свої позиції відносно гривні. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,50 гривні за один євро, тобто гривня втратила 11 копійок.

Курс валют на 16 вересня / фото: bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,22-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня. На готівковому ринку долар впав до 41,50 гривень.

Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, Національний банк України встановив на понеділок, 15 вересня, новий офіційний курс валют. В порівнянні із доларом гривні вдалось зміцнитись.

Нещодавно голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев спрогнозував, чи "злетить" американська валюта до 46 гривень за долар.

Тим часом генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала вважає, що до кінця 2025 року курс гривні до долара може утримуватися в межах 43-43,5 грн/дол. З вересня по грудень гривня може послабшати приблизно на 5%.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

