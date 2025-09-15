Морально не вивозив: зірка "МастерШеф" звернувся до українців з Праги

Денис Савенко розкрив, де знаходиться після виїзду України.

Денис Савенко покинув Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Денис Савенко

Фіналіст кулінарного проєкту "МастерШеф" Денис Савенко вирішив покинути Україну та переїхав жити до Праги. Про причини свого рішення він розповів у своєму TikTok.

Кулінар виїхав до Чехії, скориставшись дозволом на перетин кордону чоловікам до 22 років. За словами Савенка, причиною такого рішення стала сукупність факторів, зокрема постійні обстріли Харкова.

"Зміни в моєму житті почались з переїзду. Я прийняв дуже тяжке для себе рішення і зараз знаходжусь у Празі. На це були декілька причин, перша це я просто вже морально не вивозив життя в Харкові. Така ситуація не тільки в Харкові, але і в інших містах", — розповів Савенко.

Денис Савенко з суддею "МастерШеф" Ектором Хіменес-Браво / фото: instagram.com, Денис Савенко

Також серед причин переїзду зірка "МастерШеф" назвав особисті стосунки — його дівчина уже деякий час проживає у Празі, а також перспективи у кар'єрній діяльності. Водночас Денис Савенко зазначив, що його мама залишилась у Харкові.

"Друге, і те, що дуже класно, що тут моя дівчина, і ми тепер разом. Ну і третє — це дуже класна перспективна робота", — поділився кулінар.

Прихильники розділились у думках щодо виїзду Савенка за кордон: дехто з фанатів підтримав його рішення та побажав удачі, а деякі не схвалили його виїзд за кордон.

Денис Савенко розповів, як перетнув кордон / фото: tiktok.com, Денис Савенко

Рішення Дениса Савенка розкритикували в мережі / фото: tiktok.com, Денис Савенко

Коментар на підтримку Дениса Савенка / фото: tiktok.com, Денис Савенко

