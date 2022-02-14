Поліція терміново перейшла на посилений режим роботи

Поліція / УНІАН

З 14 лютого особовий склад Національної поліції України переходить на посилений режим несення служби.

Як передає голова Нацполіції Ігор Клименко, в такому режимі правоохоронці перебуватимуть до 19 лютого.

У цей період поліція збільшить кількість патрулів на вулицях українських міст, розгорне додаткові ситуативні центри, візьме під охорону об'єкти критичної інфраструктури, органи державної влади та місцевого самоврядування.

"Для чого: щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян. Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист і повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо", - пояснив Клименко.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні - напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

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