Патрульна поліція за минулий рік пошкодила 561 автомобіль: розбивали по 1,5 машини на день

Не всі автомобілі були розбиті з вини поліцейських.
За минулий рік зафіксовано 561 випадок пошкодження або аварії службових автомобілів Патрульної поліції України. В середньому це 1,5 машини в день. Однак не у всіх випадках в пошкодженні авто винні поліцейські. У таких ситуаціях транспортний засіб відновлюють за рахунок винуватців ДТП після рішення суду. Деякі автомобілі можуть списати, якщо ремонту вони вже не підлягають.
Як повідомили APnews у пресслужбі патрульної поліції, всього протягом 2021 року встановлено 561 випадок пошкодження службових автомобілів. В середньому це 1,5 авто в день. До закінчення року відремонтували 393 транспортні засоби. Втім, ще 168 машин очікують ремонту.
Зазначається, що пошкодження автомобілів – не завжди вина копів. Транспортні засоби можуть відновлювати і за рахунок винуватців аварій. Однак це відбувається тільки після рішення суду.
Крім того, в поліції допустили, що деякі машини можуть відправити в утиль у тому випадку, якщо їх вже не можна відновити.
"Щодо 168 транспортних засобів ведуться претензійно-позовні роботи, після проведення яких буде прийнято рішення про подальше відновлення або їх списання, якщо такі не підлягатимуть відновленню", - підкреслили в патрульній поліції.
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