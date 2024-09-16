Замах на Трампа: у ГУР зробили заяву щодо підозрюваного

У ГУР відповіли на чутки щодо затриманого у США Раяна Рута.

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Раяна Рута підозрюють у замаху на Дональда Трампа / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Facebook/Ryan Routh

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прокоментували інформацію про те, що підозрюваний у замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа Раян Рут нібито причетний до українських спецслужб.

Поширювана інформація не відповідає дійсності. Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Легіон ГУР МОУ.

В українській військовій розвідці стверджують, що громадянин США Раян Рут ніколи не служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, та не має жодного стосунку до підрозділу. ⠀

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"Чутки, що поширюються з цього приводу в деяких медіа, не відповідають дійсності", - додали в ГУР.

Нова стрілянина в Трампа

Нагадаємо, в неділю стався інцидент зі стріляниною біля гольф-клубу кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа у Флориді.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент зі стріляниною, що стався біля гольф-клубу кандидата в президенти США Дональда Трампа.

"Я радий чути, що Дональд Трамп у безпеці та неушкоджений. Мої найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваний у замаху був швидко затриманий", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Замах на Дональда Трампа — що відомо 13 липня 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь із гвинтівки на передвиборчому мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсільванія.

Експрезидент дістав поранення у вухо.

Стрільця ліквідували, також загинув один з учасників мітингу, ще двоє були поранені.

Нагадаємо, під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо.

Після замаху рейтинг Трампа може зрости на 5-7%, але це не гарантує перемоги. Виборча кампанія-2024 у США буде дуже емоційною і непередбачуваною. Кочетков підкреслив, що для Байдена зі свого боку вибори - це "останній бій у житті".

Як повідомляв Главред, замах на кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа був реальним, а не інсценованим. Кочетков вважає, що американське суспільство реагує на "неправильності" здебільшого психологічно чутливими способами, що ілюструється подіями, які мають терористичний характер.

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