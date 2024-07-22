Син Трампа потролив Зеленського через гучну заяву Байдена: відповідь РНБО

Республіканці навряд чи оцінять жарт Дональда Трампа-молодшого, вважає Андрій Коваленко.

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Син Дональда Трампа потролив Володимира Зеленського / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, Instagram/donaldjtrumpjr

У Раді національної безпеки і оборони прокоментували скандальний допис Дональда Трампа-молодшого, який є сином 45-го президента США, у якому він висміював президента Володимира Зеленського після рішення Джо Байдена вийти з передвиборчих перегонів.

Як наголосив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, країна-агресор Росія продовжує вбивати християн, священиків і руйнує храми та церкви в Україні.

"Про це добре знають республіканці та їхні супортери, тому вони навряд чи так званий "жарт" зацінять, бо він над ними", - наголосив він. відео дня

Як Трамп-молодший потролив Зеленського

Зазначимо, що раніше син Трампа в Instagram опублікував зображення у вигляді скріншота зі смартфона Байдена. На зображенні показано нібито 52 пропущені телефонні дзвінки від Зеленського і низку смс-повідомлень від нього.

У текстах повідомлень ідеться: "Мої гроші все ще надходять, правда? Я наляканий. Будь ласка, дайте відповідь!".

/ Instagram/donaldjtrumpjr

Раніше Джо Байден оголосив про своє рішення не брати участь у президентських пере гонах 2024 року. Він заявив, що це правильне рішення і він зосередиться на завершенні своєї каденції. Водночас Байден висловив підтримку віцепрезидентці Камаллі Гарріс як новій кандидатці від демократів.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про свій намір виграти номінацію від Демократичної партії на виборах президента. Вона висловила подяку за підтримку Джо Байдена і наголосила, що разом із командою боротиметься за перемогу на виборах.

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