'Радий чути, що він в безпеці': Зеленський зробив заяву після нового замаху на Трампа

Політичному насильству немає місця ніде у світі, наголосив Зеленський. У той же час експерт Коваленко наголошує, що РФ використає замах на Трампа проти України.

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Зеленський зробив заяву після нового замаху на Трампа/ колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скрін з відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нову спробу замаху на Дональда Трампа. Глава Української держави заявив: він радий, що Трамп не постраждав і перебуває в безпеці.

Зеленський наголосив, що політичному насильству немає місця ніде у світі. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі X.

"Я радий чути, що Дональд Трамп у безпеці та неушкоджений. Мої найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в замаху швидко затримали. Це наш принцип: верховенство права є першорядним, а політичному насильству немає місця ніде у світі. Ми щиро сподіваємося, що всі залишаються в безпеці", – зазначив президент України. відео дня

РФ використає замах на Трампа проти України

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що країна-агресорка Росія використовує черговий замах на Трампа проти України в інформаційному полі.

Експерт звернув увагу, що оскільки підозрюваний у замаху на Трампа підтримував Україну, російська пропаганда уже вчепилася за цей випадок і може спробувати запустити низку конспірологічних теорій про "український слід".

"Росія використовує черговий замах на Трампа проти України в інформаційному полі. У Флориді неподалік гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, затримали 58-річного громадянина США Раяна Веслі Рута. Його підозрюють у підготовці замаху на кандидата у президенти США, що є однією з версій ФБР", – зазначив Коваленко.

Він наголосив, що ЗМІ звернули увагу на те, що Рут підтримував Україну, полк "Азов", неодноразово відвідував Київ.

"Крім того, його пов'язують з організацією, що займалася поставками зброї до України та Тайваню. Цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про "український слід". Звісно ж, все це – брехня. Але інформаційне протистояння – складова війни", – сказав Колваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Новий замах на Дональда Трампа – що відомо

15 вересня у Флориді поблизу поля для гольфу, де кандидат у президенти США Дональд Трамп грав у гольф, сталася стрілянина. У штабі політика одразу повідомили про цей інцидент та заявили, що сам Трамп перебуває у безпеці.

Пізніше стало відомо, що влада США підозрює у нападі на кандидата у президенти американця Раяна Уеслі Раута. Відомо, що Рут рішуче підтримував Україну та висловлював ненависть до країни-агресорки Росії з 2022 року.

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