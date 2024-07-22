Це здивувало би Путіна: ЗМІ дізналися, як Трамп ставиться до Зеленського

До самої України у експрезидента США кардинально інше ставлення.

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Трамп і Зеленський - подробиці переговорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Експрезидент США Дональд Трамп, який цьогоріч знову балотується на пост глави, ставиться до українського президента Володимира Зеленського "шанобливо", стверджують джерела РБК-Україна у владі.

Назагал у Трампа до України двоїсте ставлення, ідеться у матеріалі видання. Сама Україна як держава викликає у кандидата в президенти негативні асоціації — зокрема через історію з імпічментом 2019 року.

Однак Зеленського, кажуть співрозмовники журналістів, Трамп поважає.

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"Особисто до Зеленського Трамп ставиться шанобливо - через те, як український президент проявив себе під час повномасштабної війни: не покинув свою країну і продовжує наполегливо просувати її інтереси за кордоном", — цитує РБК-Україна джерела.

Однак на зараз незрозуміло, як саме Трамп збирається "закінчувати війну за 24 години". В українській владі вважають, що у політика просто немає конкретного плану щодо цього.

"У підсумку все зведеться до особистих стосунків Зеленського і Трампа", — пишуть ЗМІ.

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Наприкінці липня Зеленський переговорив з Трампом телефоном. Трамп, відомий своєю неоднозначною позицією щодо України, ще раз наголосив, що "покладе край війні", не вдаючись у деталі.

Що його ексрадник Джон Болтон назвав "божевіллям". В оточенні колишнього президента досі вважають, що у того немає конкретного плану щодо завершення війни, а Трамп нібито через свою прихильність до Путіна може радше піти на поступки російській стороні.

За чутками, після розмови з Зеленським Трамп буцімто може приїхати в Україну.

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