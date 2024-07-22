Це здивувало би Путіна: ЗМІ дізналися, як Трамп ставиться до Зеленського

Експрезидент США Дональд Трамп, який цьогоріч знову балотується на пост глави, ставиться до українського президента Володимира Зеленського "шанобливо", стверджують джерела РБК-Україна у владі.
Назагал у Трампа до України двоїсте ставлення, ідеться у матеріалі видання. Сама Україна як держава викликає у кандидата в президенти негативні асоціації — зокрема через історію з імпічментом 2019 року.
Однак Зеленського, кажуть співрозмовники журналістів, Трамп поважає.
"Особисто до Зеленського Трамп ставиться шанобливо - через те, як український президент проявив себе під час повномасштабної війни: не покинув свою країну і продовжує наполегливо просувати її інтереси за кордоном", — цитує РБК-Україна джерела.
Однак на зараз незрозуміло, як саме Трамп збирається "закінчувати війну за 24 години". В українській владі вважають, що у політика просто немає конкретного плану щодо цього.
"У підсумку все зведеться до особистих стосунків Зеленського і Трампа", — пишуть ЗМІ.
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Наприкінці липня Зеленський переговорив з Трампом телефоном. Трамп, відомий своєю неоднозначною позицією щодо України, ще раз наголосив, що "покладе край війні", не вдаючись у деталі.
Що його ексрадник Джон Болтон назвав "божевіллям". В оточенні колишнього президента досі вважають, що у того немає конкретного плану щодо завершення війни, а Трамп нібито через свою прихильність до Путіна може радше піти на поступки російській стороні.
За чутками, після розмови з Зеленським Трамп буцімто може приїхати в Україну.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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