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Чи вступлять треті країни у війну РФ і України: Ягун розкрив усі нюанси

Анна Ярославська
17 січня 2025, 03:58
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Усі, хто міг узяти участь у війні з боку РФ, уже задіяні. В України інша ситуація.
Віктор Ягун, ВДУ
Віктор Ягун сказав, чи будуть інші країни воювати за Україну / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун оцінив, чи є ризик того, що треті країни вступлять у війну Росії проти України.

За його словами, всі, хто міг узяти участь у війні з боку РФ, уже задіяні.

"Росії просто немає до кого звертатися. Іран і так бере участь у війні, як і Китай опосередковано. КНДР допомагає Росії солдатами і озброєнням", - сказав Ягун під час чату на Главреді.

Він додав, що були побоювання щодо можливого перекидання в Україну частини військ сирійського диктатора Башара Асада, які втекли від повстанців, але Росії набагато легше їх перекинути в Лівію.

"І це не та кількість людей, яка могла б щось змінити. Ба більше, вони не пристосовані до війни в наших умовах, а в Лівії інша справа - там вони матимуть розуміння, проти кого вони воюють і за що", - пояснив Ягун.

Що стосується України, то їй не варто розраховувати на участь військових країн-партнерів у війні.

"На боці України в найближчий період жодна країна точно воювати не буде", - розповів він.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Відправлення миротворців в Україну - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорюють можливість відправки військовослужбовців своїх країн в Україну в якості миротворчого контингенту. Такий сценарій міг би бути реалізований після потенційної угоди між Києвом і Москвою про припинення бойових дій. The Telegraph опублікувало три можливі варіанти розвитку подій.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував питання ймовірності розміщення іноземних військ в Україні. За його словами, "розглядаються всі опції".

"Ми розглядаємо всі опції, але не говоримо про це", - сказав німецький міністр оборони.

Як повідомляв Главред, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що досить складно досягти консенсусу щодо відправки миротворчих сил в Україну з 27 державами-членами Євросоюзу.

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Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський активіст, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася й оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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