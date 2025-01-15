Армія РФ окупувала село Янтарне в Донецькій області - DeepState

Коротко:
- РФ, імовірно, окупувала Янтарне
- Окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів
Російські окупаційні війська захопили село Янтарне Покровського району Донецької області. Про це в ніч на 15 січня повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.
"Ворог окупував Янтарне", - йдеться в повідомленні.
Як видно на карті, Янтарне наразі перебуває в червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.
Крім того, у DeepState повідомили про просування ворога в Ясеневому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та Янтарного.
Що говорять у Генштабі ЗСУ
У зведенні Генерального штабу ЗСУ за 14 січня зазначається, що російські окупанти атакували в районі Янтарного.
"На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Бурштинове, Новоторецьке, Луч, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звіряче, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко. Наші захисники зупинили 70 штурмових дій противника", - йшлося в повідомленні.
Однак інформації про окупацію Янтарного росіянами в Генштабі на момент публікації матеріалу не коментували.
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Сили оборони України відновили позиції в населеному пункті Шевченко в Покровському районі Донецької області. Водночас російські війська окупували село Зелене та просунулися в інших населених пунктах регіону. Про це в ніч на 14 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState.
Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія планує перерізати наземні шляхи постачання в Покровськ і Мирноград у Донецькій області, щоб змусити українські війська відступити з цих міст. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 13 січня.
Армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч людей.
В Україні зупинили видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську Донецької області через наближення російських військ до міста.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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