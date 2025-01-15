Армія РФ окупувала село Янтарне в Донецькій області - DeepState

У Генштабі ЗСУ інформацію про окупацію цього населеного пункту не коментували.

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У DeepState уточнили карту боїв / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Коротко:

РФ, імовірно, окупувала Янтарне

Окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів

Російські окупаційні війська захопили село Янтарне Покровського району Донецької області. Про це в ніч на 15 січня повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

"Ворог окупував Янтарне", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Як видно на карті, Янтарне наразі перебуває в червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Янтарне на карті / deepstatemap

Янтарне на карті / deepstatemap

Крім того, у DeepState повідомили про просування ворога в Ясеневому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та Янтарного.

Що говорять у Генштабі ЗСУ

У зведенні Генерального штабу ЗСУ за 14 січня зазначається, що російські окупанти атакували в районі Янтарного.

"На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Бурштинове, Новоторецьке, Луч, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звіряче, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко. Наші захисники зупинили 70 штурмових дій противника", - йшлося в повідомленні.

Однак інформації про окупацію Янтарного росіянами в Генштабі на момент публікації матеріалу не коментували.

Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Сили оборони України відновили позиції в населеному пункті Шевченко в Покровському районі Донецької області. Водночас російські війська окупували село Зелене та просунулися в інших населених пунктах регіону. Про це в ніч на 14 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія планує перерізати наземні шляхи постачання в Покровськ і Мирноград у Донецькій області, щоб змусити українські війська відступити з цих міст. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 13 січня.

Армія РФ перебуває за кілька кілометрів від Покровська. Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч людей.

В Україні зупинили видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську Донецької області через наближення російських військ до міста.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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