Дані різко змінились: в ЗСУ розповіли, яку частину Часового Яру контролює РФ

Військовий зазначив, що російська окупаційна армія контролює приблизно 10% території Часового Яру, а саме один і з мікрорайонів на сході міста.

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В 24 ОМБр розповіли, скільки території Часового Яру окупували росіяни / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Російські окупанти не можуть вже кілька місяців просунутись в межах міста Часів Яр на Донеччині. Про це розповів представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін в ефірі телеканалу "Еспресо".

Військовий визнав, що помилково озвучив неправильну інформацію, адже росіяни не окупували 40% Часового Яру. Вони не змогли захопити більше території міста, ніж кілька місяців тому.

Він додав, що щаразі росіяни контролюють лише один мікрорайон у східній частині міста, що становить понад 8% його території Часового Яру, згідно з даними DeepState.

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"Точну цифру назвати важко. Втім, приблизно 10% міста росіяни окупували. Якоїсь тактичної переваги ця місцевість їм не дає. Вони практично зруйнували той мікрорайон й там дуже обмежені укриття", - розповів Полухін.

Військовослужбовець зазначив, що окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ в Часовому Ярі із застосуванням стратегії наступу малими піхотними групами.

"Ми ж маємо перевагу в обороні через канал, котрий є достатньо широким і через нього дуже добре проглядаються рухи окупантів", - додав він.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої в Часовому Ярі - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська продовжують вести активні бойові дії в місті Часів Яр, де наразі контролюють майже 40% території. Про це повідомив представник пресслужби 24-ї ОМБр імені Короля Данила Андрій Полухін.

Щодня ворог здійснює штурмові операції в районі Часового Яру, намагаючись просунутися вперед. Таку інформацію надав пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков.

31 серпня російські окупанти завдали удару по місту Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого загинули люди. За словами начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, щонайменше п'ятеро людей стали жертвами цього обстрілу.

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