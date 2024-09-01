Прискорилося просування росіян у напрямку Покровська, вони - за 10 кілометрів від міста

На решті ділянок фронту ситуація суттєво не змінилась.

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Покровськ під загрозою окупації / Колаж: Главред, фото: фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, DeepState

Британська розвідка у неділю, 1 вересня, зауважила прискорення просування російських окупантів у напрямку Покровська. Стрімкий рух ворога відбувся протягом останнього тижня.

Аналітики вважають, що росіяни вже за 10 кілометрів від околиць міста.

Водночас також стверджується, що швидкість просування противника уповільниться, як тільки росіяни потраплять у район житлової забудови населеного пункту.

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Захоплення Росією Покровська - вузла логістики - імовірно, змінить для Сил оборони наявні лінії поставки зброї, пояснюють у розвідці.

Тоді як на інших ділянках фронту, за спостереженнями західних аналітиків, ситуація залишається незмінною - "без суттєвих змін у територіальному контролі".

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Війна в Україні - ситуація під Покровськом

Росія посилила тиск на Покровський напрямок, щойно Україна розпочала Курську операцію. Ворог, як на це сподівались у Генштабі, не "зняв" з цієї ділянки бойові підрозділи для оборони російської території, а продовжив нищити українські землі.

За словами аналітиків, Україна вже перекинула під Покровськ одну з небагатьох наступальних бригад "Кара-Даг", сформовану ще у 2014 році.

Військові підтверджують, що існує цілком реальний ризик оточення ворогом рубежів оборони ЗСУ.

Саме місто, зазначив майор ЗСУ Олексій Гетьман, росіянам буде важко взяти - ці бої ітимуть одразу на трьох рівнях. У разі захоплення Покровська місто повторить долю знищеного вщент Бахмута.

Інший експерт Владислав Селезньов переконаний, що наступні три тижні будуть визначальними для долі Покровська. ЗСУ повинні протриматися бодай іще кілька тижнів.

Покровськ - усе про місто / Інфографіка: Главред

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