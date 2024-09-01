ЗСУ покращують тактичне положення на одному з напрямків на Харківщині: що відомо

Російські окупанти в районі населеного пункту Липці на Харківщині переходять до оборонних дій через активні контратаки Сил оборони України. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.
Коментуючи ситуацію в районі Липців, Саранцев зазначив, що противник частково переходить до оборони, намагаючись утримати зайняті позиції та подекуди відновити втрачені рубежі. Це пов'язано з тим, що на цьому напрямку ворог зазнав значних втрат, і деякі військовослужбовці на передових позиціях відмовляються виконувати бойові завдання.
"На цьому відтинку ми частково покращуємо своє тактичне положення, у разі сприятливих умов контратакуємо противника", - наголосив військовий.відео дня
Водночас речник підкреслив, що ворог залишається сильним і утримує на даному напрямку бойових дій значну кількість особового складу.
"Тому, звичайно, ми готуємося до всіх можливих дій ворога для того, щоб не тільки його ефективно стримувати, а й за сприятливих умов просуватися, відвоювати свої території", - сказав Саранцев.
Що таке ОТУ "Харків"?
Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.
Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України успішно витісняють окупантів з території Харківської області, де наразі тривають стабілізаційні заходи. Про це повідомив заступник командира 3-го ОШБр Максим Жорін, зазначивши, що після успішних штурмів і звільнення територій українським захисникам необхідно закріпитися на нових позиціях.
На Харківщині тривають бої проти російських окупантів, зокрема в районі села Глибоке, яке ЗСУ мають намір деокупувати. Про це розповів Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударник БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР.
За даними партизанського руху "Атеш", російські окупанти на Харківському напрямку не можуть просуватися вперед через активну протидію українських військових, водночас зазнаючи значних втрат серед особового складу.
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