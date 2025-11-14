Покровськ на межі падіння: у Sky News назвали причину і розкрили найгірший сценарій

Дії РФ не вирізняються винахідливістю - просто чисельна перевага дозволяє їм тиснути кількістю.

Останніми днями російські війська помітно посилили тиск на Покровськ

Чисельна перевага РФ дозволяє тиснути кількістю

Бої за Покровськ у Донецькій області - ключову точку на найважливіших транспортних шляхах регіону - тривають уже понад рік.

Однак останніми днями російські війська помітно посилили тиск, намагаючись ввести в місто все більшу кількість особового складу, повідомляє Sky News.

За даними українського командування, РФ скористалася щільним туманом, який обмежував роботу українських дронів-розвідників і ударних БПЛА.

Військовий експерт Майкл Кларк пояснює, що туман, безсумнівно, допоміг росіянам просувати невеликі штурмові групи в бік центру Покровська.

Їхні дії не вирізняються якоюсь особливою винахідливістю - просто чисельна перевага дозволяє їм тиснути кількістю. У них більше солдатів, ніж Україна здатна стримати на цьому напрямку, каже він.

При цьому аналітик підкреслює, що погодні умови не стали вирішальними. За його словами, навіть без туману ситуація розвивалася б схожим чином, оскільки РФ заздалегідь накопичила величезні сили в районі міста.

За оцінками Кларка, Росія зосередила навколо Покровська близько 100 тисяч військовослужбовців. Україні ж на цій широкій ділянці фронту вдалося виставити приблизно 30-40 тисяч бійців.

Експерт також припускає, що Київ міг би заздалегідь організувати відхід із Покровська з меншими втратами.

"Чи зможуть українці відступити організовано? Ну, вони не зробили цього в Авдіївці і не зробили цього в Бахмуті", - підсумував він.

Загроза втрати Покровська: у чому небезпека

Українські бійці та волонтери повідомляють про різке посилення боїв у Покровську та сусідньому Мирнограді. Просування російських військ у цих напрямках може перетворити міста на відправну точку для подальшого наступу, а брак особового складу та критичний рівень санітарних і бойових втрат значно ускладнюють утримання оборонних позицій.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розгромили окупантів, які показово зайшли до Покровська. Ейфорія окупантів через захід великої колони РФ до міста тривала не довго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ССО потужно вдарили по окупантах, які мали оточити Покровськ. Українські спецпризначенці провели операцію настільки майстерно, що на заваді не стала навіть несприятлива погода.

Нагадаємо, Главред писав, що Україна зіткнулася з дуже складною ситуацією в Донецькій області, де після місяців інтенсивних боїв окупаційні війська країни-агресора Росії намагаються встановити контроль над містом Покровськ.

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

