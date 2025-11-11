'Другий Берлін 1945': Ступак розповів про перспективи Покровська в разі окупації

Росія намагається дотиснути Покровськ, але місто не принесе їй нічого.

Доля Покровська буде як у Бахмута / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, Суспільне, Держприкордонслужба

Коротко:

Росія намагається "дотиснути" Покровськ, пропаганда робить із міста символ

Після захоплення росіяни, ймовірно, обійдуться символічними діями

Доля Покровська буде як у Бахмута та Авдіївки

Колишній співробітник СБУ і військовий експерт Іван Ступак заявив, що російські війська вже понад рік безуспішно намагаються захопити місто Покровськ у Донецькій області. Але, по суті, це місто не дає їм нічого.

За словами експерта, назва міста настільки часто звучить у російських зведеннях, що, ймовірно, вже викликає роздратування у командування в Москві.

"У Кремлі та російському генштабі день у день повторюють одне й те саме: Покровськ, Покровський напрямок, місто Покровськ, Покровська агломерація. Думаю, цей топонім у російського командування вже викликає відторгнення - "скільки можна, розв‘яжіть уже проблему!". І ось зараз росіяни намагаються Покровськ дотиснути", - зазначив Ступак під час чату на Главреді.

Він додав, що російська пропаганда подає бої за Покровськ як ключову битву, "немов це другий Берлін зразка 1945 року". Однак навіть серед російських воєнкорів лунають питання про сенс таких втрат.

"Росія поклала незліченну кількість людей за місто, яке не дає їй нічого. Зовсім", - підкреслив експерт.

За його прогнозом, якщо російським військам вдасться встановити контроль над Покровськом, вони, найімовірніше, обмежаться символічними діями.

"Є дві речі, які росіяни зроблять першими: встановлять свій прапор у місті, знімуть це з дрона, а потім повернуть Покровську радянську назву - Красноармійськ. І все", - сказав Ступак.

Він порівняв майбутню долю Покровська зі зруйнованими Бахмутом, Авдіївкою та Вугледаром.

"Мільйони кубометрів залізобетонних руїн, тисячі й тисячі мертвих тіл російських і українських військовослужбовців та цивільних, частина з них уже згнили й розклалися, тисячі вбитих тварин, тисячі здичавілих домашніх тварин і десятки чи сотні тисяч боєприпасів, що не розірвалися. Ось така перспектива у Покровська", - резюмував експерт.

Дивіться відео - Іван Ступак розповів, які міста стануть наступними цілями російських військ після Покровська:

Ситуація в Покровську - останні новини

Як писав Главред, 9 листопада головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в ефірі телемарафону, що інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не означає, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. За його словами, українське командування має плани на випадки тих чи інших варіантів розвитку подій.

У коментарі The New York Post Сирський заявив, що Росія почала масштабну стратегічну наступальну операцію в районі Покровська, перекинувши туди значні сили. За його словами, ситуація на передовій дійсно напружена.

"Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах так, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Але це твердження - що ворог захопив практично все, і вони ось-ось із цим покінчать - не відповідає дійсності", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Військові експерти переконані, якщо Україна втратить Покровськ, місто стане центральною базою для російських військ у регіоні. Вони прогнозують, що захоплення міста дасть країні-агресору Росії контроль над районом із висотними будівлями та щільною забудовою, де можна буде розмістити тисячі солдатів. Українським військам, включно з пілотами безпілотників, підрозділами радіоелектронної боротьби та розвідки, доведеться відступити в лісові масиви.

Аналітики DeepState заявили, що окупаційні війська країни-агресора Росії інфільтруються в Покровськ. Ворожі сили фіксуються майже у всіх точках міста, але там же і відбувається їхнє знищення. У DeepState вважають, що Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення з узяттям під повний вогневий або фізичний контроль усіх шляхів логістики. Небезпека нависла і над усією Мирноградською агломерацією, де розташовані позиції Сил оборони України.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред ​

Покровськ впаде: думка екперта

Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив, що операція ГУР у Покровську - вкрай небезпечна і ризикована. Головне завдання - виграти час.

"Проста аналогія: потяг, який мчить у прірву, але супермен своїми зусиллями намагається його зупинити, так, потяг сповільнюється, але продовжує свій рух, однак водночас у пасажирів з'являється можливість вистрибнути з потяга і врятуватися. Ось і в Покровську наші військовослужбовці, як супермени, зупиняють поїзд, що мчить під укіс", - пояснив Ступак Главреду.

"Покровськ впаде, це, на жаль, уже факт. Питання - коли: цього тижня чи наступного. Російських військ там близько 100 тисяч, це дуже багато", - додав військовий експерт.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

