Покровськ на межі через критичний дефіцит військових - FT

Віталій Кірсанов
11 листопада 2025, 11:39
2402
Київ визнає проблеми з людськими ресурсами: середній розрахунок - лише чотири-сім піхотинців на кілометр фронту.
Покровськ на межі через критичний дефіцит військових / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, facebook.com/GeneralStaff

Коротко:

  • Для оборони Покровська потрібні значно більші сили та можливості
  • Частина новобранців тікає ще до прибуття в підрозділи

Українські військові та волонтери б'ють на сполох через загострення боїв у Покровську та сусідньому Мирнограді. Просування російських окупантів у міста загрожує перетворити їх на плацдарм для нового наступу, а дефіцит людських ресурсів і високий рівень СЗЧ ускладнюють оборону. Про це пише Financial Times.

Колишній заступник міністра оборони Віталій Дейнега, засновник фонду "Повернись живим", 4 листопада написав у Facebook, що "незважаючи на офіційну браваду, ситуація більш ніж складна і неконтрольована" і закликав "вийти з цих міст, поки це можливо".

відео дня

Подібні сигнали надходять від бійців та аналітиків, які вказують на критично низьку щільність українських сил уздовж довгої лінії фронту.

В окопах і підвалах багатоповерхівок, куди просунулися російські піхотні групи, українські підрозділи стикаються з постійними ударами безпілотників і проблемами з поповненням боєприпасів і персоналу. Бійці кажуть, що для звільнення або надійної оборони міста потрібні значно більші сили та можливості - зокрема додаткові балістичні ракети, яких поки що бракує.

"Усього цього можна було б уникнути, якби в нас було більше людей і сотні, якщо не тисячі, балістичних ракет...", - заявив один із військовослужбовців.

Аналітична група DeepState попередила, що Мирноград "перебуває під загрозою оперативного оточення". Адже просування ворога дозволяє йому розгорнути спеціалізовані ударні групи безпілотників, які послаблюють українські коридори постачання та евакуації.

Людський ресурс - виклики та проблеми

Київ визнає проблеми з людськими ресурсами: середній розрахунок - лише чотири-сім піхотинців на кілометр фронту, а проблема дезертирства загострилася - у жовтні прокуратура фіксувала майже 20 тисяч справ про дезертирство, найвищий показник за рік. Частина новобранців тікає ще до прибуття в підрозділи, інші - переходять між підрозділами в пошуках кращих умов служби.

"У результаті сухопутні війська не розширюються, а насправді скорочуються чисельно", - сказав Конрад Музика, директор Rochan Consulting, польської групи, яка стежить за конфліктом.

"Щільність українських сил уже настільки низька, що є ділянки фронту, які фактично охороняються тільки безпілотниками", - йдеться в повідомленні.

Спеціальні підрозділи Сухопутних військ, служби безпеки та військової розвідки були відправлені в Покровськ наприкінці жовтня. Але український офіцер, дислокований поблизу Покровська, повідомив FT, що ці підрозділи, ймовірно, були розгорнуті занадто пізно, щоб істотно змінити ситуацію.

"Україна неохоче вирішує проблему з людськими ресурсами, залучаючи більше чоловіків. Замість цього вона прагнула збільшити кількість добровольців і більше покладатися на елітні підрозділи безпілотників", - зазначає FT.

Водночас керівництво намагається заспокоїти суспільство: головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ситуація "загалом під контролем", а інтенсивність атак у місті зменшилася. Президент Володимир Зеленський повідомив, що в місто просунулося 314 російських солдатів (раніше він називав близько 200).

Міністр оборони Денис Шмигаль анонсував запуск нових короткострокових контрактів для військовослужбовців "від одного до п'яти років" і програму заохочень для молодих добровольців. Ці заходи мають запрацювати на початку наступного року, проте їхній ефект поки що обмежений.

Покровськ за будь-яку ціну

Аналітики попереджають, якщо Київ наполягатиме на утриманні Покровська за будь-яку ціну без відповідного посилення, це може призвести до хаотичного і кривавого відступу, схожого на поразки в інших опорних пунктах.

"Я стурбований тим, що, якщо битва за Покровськ не буде належним чином організована, вона може вплинути на сприйняття збройних сил. Якщо люди побачать нові Бахмут, Авдіївку чи Вугледар, вони не матимуть стимулу приєднуватися, бо бояться опинитися в такій самій ситуації", - заявив Конрад Музика з Rochan Consulting.

Наразі українські командири змушені робити складні вибори: утримувати міста за обмежених сил чи відступати, щоб зберегти живу силу та зосередити оборону на критичних ділянках фронту. Від цього вибору залежить не тільки місцева тактична ситуація, а й ширша стратегічна стійкість українських сил на сході.

Інфографіка: Главред

Навіщо Україна продовжує бої за Покровськ - пояснення експерта

Главред писав, що за словами Івана Ступака, українські військові продовжують обороняти Покровськ, щоб виграти час.

Насамперед це час для цивільного населення, а також для ВПК країни, щоб він зміг запустити в серійне виробництво нову зброю, для західних партнерів, щоб вони могли узгодити позиції і почати виробляти те, що допомагатиме Україні.

Водночас, на думку експерта, Росія програла в Покровську 13 місяців часу, поки підрозділи РФ "топталися навколо міста".

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Покровському напрямку російські війська продовжують спроби прориву, незважаючи на погіршення погоди: окупанти застосовують дрони-матриці та влаштовують так зване "сафарі на людей".

Раніше також військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що місто Покровськ Україна втрачає. Місто не оточене, але є нюанс - вузьке горлечко, яке ще залишається і залишає нашим військам можливість вийти з Покровська, шириною всього близько 5 кілометрів.

Напередодні повідомлялося, що російські окупанти намагаються перерізати трасу Павлоград - Покровськ. У той же час вони вже зайшли на 17 км вглиб Дніпропетровської області.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

війна в Україні Покровськ The Financial Times Фронт
