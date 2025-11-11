'Працюють над завершенням оточення': ISW оцінив дії ЗСУ і ворога в Покровську

Обидві сторони вигризають контроль над містом у різних районах.

Як змінилася ситуація на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скріншот з карти ISW

Що повідомили аналітики:

Контнаступальні дії ЗСУ сповільнили просування окупантів в Покровську

Ворог прагне оточити українське угруповання в так званій "кишені"

Росіяни не взяли під повний вогневий контроль логістику в районі Мирнограда

В районі українських міст Донеччини Покровська і Мирнограда ситуація залишається складною, але бойові дії не вщухають. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, українські війська виборюють утримання флангів та так званої "кишені", тоді як підрозділи окупаційної армії країни-агресорки Росії продовжують наступати.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Покровському напрямку

Нещодавно українським підрозділам вдалося звільнити населений пункт Родинське, що на північ від Покровська. Таким чином ЗСУ намагаються утримати північний фланг "кишені".

Покровськ / Інфографіка: Главред

Також Сили оборони України проводять контрнаступ одразу на двох ділянках: безпосередньо у Покровську та на західних околицях міста. Успішні дії українських військових у цих районах можуть запобігти подальшому просуванню окупантів на південному фланзі "кишені".

Як діють окупанти в районі Покровська

Аналітики зазначили, що останніми днями просування армії РФ на півночі і заході Покровська сповільнилося. Причиною цього, ймовірно, є постійні контрнаступальні дії ЗСУ.

Однак окупаційна армія продовжує наступ на півдні та сході міста, що може свідчити про намір ворога створити "підкишеню" для того, щоб таки оточити ЗСУ в місті та змусити СОУ відступати ширше.

"Російські сили, схоже, працюють одночасно над завершенням оточення всієї "кишені" та її зменшенням. Перспективи і терміни цих зусиль залишаються неясними", - йдеться у звіті ISW.

Що відбувається в районі Мирнограда

Аналітики взяли до уваги повідомлення Генштабу ЗСУ про те, що логістику до Мирнограда ускладнено, але вона здійснюється. Вони підтвердили, що інформація про повний вогневий контроль окупантів над логістичними шляхами Сил оборони України, а також оперативне оточення міста не відповідає дійсності.

Навіщо Україна продовжує бої за Покровськ - пояснення експерта

Главред писав, що за словами Івана Ступака, українські військові продовжують обороняти Покровськ, щоб виграти час.

Перш за все це час для цивільного населення, а також для ВПК країни, щоб він зміг запустити в серійне виробництво нову зброю, для західних партнерів, щоб вони могли узгодити позиції і почати виробляти те, що буде допомагати Україні.

Водночас, на думку експерта, Росія програла у Покровську 13 місяців часу, поки підрозділи РФ "тупцювали довкола міста".

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Покровському напрямку російські війська продовжують спроби прориву, незважаючи на погіршення погоди: окупанти застосовують дрони-матриці та влаштовують так зване "сафарі на людей".

Раніше також військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що місто Покровськ Україна втрачає. Місто не оточене, але є нюанс - вузьке горлечко, яке ще залишається і залишає нашим військам можливість вийти з Покровська, завширшки всього близько 5 кілометрів.

Напередодні повідомлялося, що російські окупанти намагаються перерізати трасу Павлоград - Покровськ. Водночас вони вже зайшли на 17 км вглиб Дніпропетровської області.

Більше новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

