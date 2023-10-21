"Покришили" піхоту та БМП ворога: під Бахмутом українські бійці відбили штурм РФ

Прикордонники злагодженими діями зупинили окупантів вогнем із мінометів та АГС.

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Бійці ДПСУ відбили ворожий штурм / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DPSUkraine

На одному із флангів Бахмутського напрямку українські прикордонники знищили групу російських штурмовиків.

Про успішні дії захисників України йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України у Telegram.

Наголошується, що штурмовий підрозділ російських окупантів намагався захопити опорний пункт бійців ДПСУ.

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У свою чергу, прикордонники злагодженими діями зупинили окупантів вогнем з мінометів та автоматичних гранатометів.

Крім того, артилерія ЗСУ підтримала бійців та вдарила по бронетехніці, на якій пересувалися загарбники.

"Бойові машини знищили. Залишки піхоти, яка намагалася втекти, "накрили" прикордонники-мінометники", - додали у ДПСУ.

Ситуація під Бахмутом

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ закріплюються на нових рубежах під Бахмутом. ЗСУ продовжують просування на Бахмутському напрямку та закріплюються біля Кліщіївки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед під Бахмутом: знищили десятки росіян разом із технікою. Ворог намагається вести наступальні дії на кількох напрямках, розповів Ілля Євлаш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута. Вдалими діями відзначились бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

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