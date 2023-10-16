ЗСУ пішли вперед під Бахмутом: знищили десятки росіян разом з технікою

Ворог намагається вести наступальні дії на кількох напрямках, розповів Ілля Євлаш.

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ЗСУ просуваються під Бахмутом / колаж: Главред, фото: 36 ОМБП, 53 ОМБр

Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському напрямку, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

На Бахмутському напрямку сталося 7 бойових зіткнень, українські захисники ліквідували 157 окупантів, а на Лимансько-Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 15 атак противника і знищили 23 одиниці ворожої техніки, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

"На Бахмутському напрямку сталося 7 бойових зіткнень, під час яких було ліквідовано 157 окупантів. Українські підрозділи знищили одну артсистему 2С7 "Піон" калібру 203 міліметри, одну ракетну систему залпового вогню "Град", чимало іншої ворожої техніки та артилерії. Зокрема, гармати Д-20, Д-30. Також було знищено 28 FPV-дронів. Це дуже високий показник", - зазначив український офіцер.

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Ворог намагається вести наступальні дії на Лимансько-Куп'янському напрямку, українські підрозділи відбили 15 атак противника та знищили 23 одиниці ворожої техніки. Серед них: вісім танків Т-72, чотири БМП-1, дві БМП-2, дві МТЛБ. Також знищено два міномети калібрів 120 і 82 міліметрів.

"Дуже цінним "уловом" підрозділу 25-ї повітрянодесантної бригади став ворожий вертоліт Мі-8. Вертоліт залетів у зону ураження розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу і був знищений разом з особовим складом. Також українські воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", яку росіяни використовували для придушення супутникового зв'язку та перешкод для передачі інформації", - додав Євлаш.

Ситуація під Бахмутом

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі. Збройні Сили України в рамках контрнаступальної операції продовжують планомірно вибивати окупантів агресора Росії з українських територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачищають фланги: окупантів оточують під Бахмутом. Сили оборони відбивають всі атаки противника, а в майбутньому можуть просунутися вперед, розповів Кирило Сазонов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута. Вдалими діями відзначилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

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