Росіяни починають відходити: ЗСУ закріплюються на нових рубежах під Бахмутом

ЗСУ продовжують просування на Бахмутському напрямку і закріплюються біля Кліщіївки.

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ЗСУ просуваються під Бахмутом / Колаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Бійці підрозділів Збройних сил України продовжують наступальні дії на південному напрямку в районі Бахмута Донецької області, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш.

При цьому російські загарбники починають відходити до автотраси Бахмут-Горлівка, де збираються закріплюватися, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

У той же час український офіцер зазначив, що окупанти створити там досить великі мінно-вибухові поля.

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"Але зараз на деяких ділянках ми вже зайшли за залізницю, закріпилися і продовжуємо завдавати вогневого ураження по противнику", - зазначив він.

Євлаш додав, що незважаючи на те, що на Бахмутському напрямку у російських окупантів більше ста ствольних артилерійських систем, і стільки ж реактивних систем залпового вогню, ЗСУ продовжують просування на Бахмутському напрямку і закріплюються біля Кліщіївки в районі залізничних колій.

Ситуація під Бахмутом

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед під Бахмутом: знищили десятки росіян разом з технікою. Ворог намагається вести наступальні дії на кількох напрямках, розповів Ілля Євлаш.

Нагадаємо, раніше військовий експерт розповів про ситуацію під Бахмутом. Росіяни намагаються утримати в своїх руках Бахмут і відсунути від нього з'єднання Сил оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута. Вдалими діями відзначилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

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