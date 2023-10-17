Росіяни починають відходити: ЗСУ закріплюються на нових рубежах під Бахмутом

Бійці підрозділів Збройних сил України продовжують наступальні дії на південному напрямку в районі Бахмута Донецької області, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш.
При цьому російські загарбники починають відходити до автотраси Бахмут-Горлівка, де збираються закріплюватися, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.
У той же час український офіцер зазначив, що окупанти створити там досить великі мінно-вибухові поля.
"Але зараз на деяких ділянках ми вже зайшли за залізницю, закріпилися і продовжуємо завдавати вогневого ураження по противнику", - зазначив він.
Євлаш додав, що незважаючи на те, що на Бахмутському напрямку у російських окупантів більше ста ствольних артилерійських систем, і стільки ж реактивних систем залпового вогню, ЗСУ продовжують просування на Бахмутському напрямку і закріплюються біля Кліщіївки в районі залізничних колій.
Ситуація під Бахмутом
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед під Бахмутом: знищили десятки росіян разом з технікою. Ворог намагається вести наступальні дії на кількох напрямках, розповів Ілля Євлаш.
Нагадаємо, раніше військовий експерт розповів про ситуацію під Бахмутом. Росіяни намагаються утримати в своїх руках Бахмут і відсунути від нього з'єднання Сил оборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута. Вдалими діями відзначилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.
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