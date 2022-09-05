"Погралися в незалежність і досить": Стремоусову і компанії жити залишилося недовго - Снєгирьов

Колаборантів чекає неминуча ліквідація / скріншот

Гауляйтери на тимчасово окупованих українських територіях, які ще вціліли і теоретично можуть стати наступними цілями українських спецслужб, не мають жодних шансів вижити.

В інтерв'ю Главреду співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов поділився, що в їх ліквідації зацікавлені як українські, так і російські спецслужби.

"Згадаймо те, як свого часу навіть батьки Плотницького, які перебували на території РФ, були фізично ліквідовані. Нагадаю, що на той момент була заборона проведення критичних операцій і це - яскравий показник. Це і потрібно дати зрозуміти представникам окупаційних адміністрацій, адже саме це їх чекає - ніхто не залишиться без уваги РФ, навіть члени їх сімей. Тому доля зрадників досить сумна. А враховуючи досвід 2014 років, то тих людей, які стояли біля витоків створення так званих "ЛНР" і "ДНР", вже нікого немає в живих", - висловився Снєгирьов.

Експерт нагадав, що так звані уряди "ЛНР" і "ДНР" зараз складаються виключно з представників Російської Федерації і місцеві військово-політичні еліти відсторонені від контролю над фінансовими потоками.

"Погралися в незалежність і вистачить - прийшли росіяни, які дали чітко зрозуміти, що вони самі будуть красти. Залишилися лише умовні Пасічник і Пушилін - одиниці, яких нібито асоціюють з представниками місцевої влади. Але і вони будуть жити, Поки по них не буде прийнято рішення. А воно вже прийнято як українською, так і російською стороною. І ці двоє фактично знаходяться між двох вогнів. Питання лише в тому, хто перший по них відпрацює", - підсумував експерт.

Як повідомляв Главред, нещодавно Стремоусов зганьбився під час одного із заходів. Виступаючи перед присутніми в Голій Пристані, він вирішив блиснути інтелектом і виголосив довгу тираду про призначення колаборантів на півдні України.

Однак, не придумавши нічого кращого, Стремоусов назвав собі подібних "проміжністю" і взявся цитувати пісню недвозначного змісту з сумнівним текстом.

Нагадаємо, 29 серпня російські пропагандисти підтвердили смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова і його дівчини, яка була його цивільною дружиною. Його тіло виявили вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова.

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