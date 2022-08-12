"Ми - промежина": гауляйтер Стремоусов розповів правду про сепаратистів Херсонщини

Кирило Стремоусов / Соцмережі

Колаборант Кирило Стремоусов, якого російські окупанти призначили заступником голови Херсонської "військово-цивільної адміністрації" захопленої Херсонщини, зганьбився під час одного із заходів.

Виступаючи перед присутніми, Стремоусов, мабуть, вирішив блиснути інтелектом і відпустив довгу тираду про призначення колаборантів на півдні України. Відповідне відео вже опубліковано в Мережі.

Однак, не знайшовши нічого кращого, Стремоусов назвав собі подібних "промежиною" і почав цитувати пісню недвозначного змісту з сумнівним текстом.

"Це не класика, це, як не дивно, життя, і ми з вами проміжок або промежина, якщо завгодно. Я, може бути, не для камер, але як говорив один класик у своїй пісні, в шансоні: опа-опа з чимось зрослася опа. Цього каже, не може бути. Проміжок має бути", - переконаний заступник херсонського гауляйтера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Херсоні на головного "гауляйтера Сальдо" було скоєно замах.

Разом з тим Сальдо вдалося вижити після замаху.

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