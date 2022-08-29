Окупанти підтвердили смерть нардепа-зрадника Ковальова та його співмешканки

Росіяни підтвердили смерть Ковальова і його дівчини / Фото facebook com Olexandr2013

Росіяни підтвердили загибель колишнього нардепа-зрадника зі Слуги народу Олексія Ковальова та його дівчини, яка була його цивільною дружиною.

"За попередніми даними, в результаті отриманого вогнепального поранення помер заступник голови "військово-цивільної адміністрації Херсонської області" по сільському господарству Олексій Ковальов. Напад було скоєно за місцем його проживання 28 серпня 2022 року. Жертвою зловмисників також стала дівчина, яка проживала разом із загиблим", - йдеться в повідомленні Слідкому РФ.

За інформацією Слідкому РФ, правоохоронці обіцяють вжити всіх необхідних заходів для встановлення причетних до збройного нападу на колаборанта.

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Замах на Ковальова

Нагадаємо, 22 липня в Херсонській області було скоєно замах на вбивство колишнього нардепа від" Слуги народу " Олексія Ковальова, який зрадив свою країну і перейшов на бік окупантів. Його автомобіль підірвали. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Буданов зазначив, що з автомобілем зрадника Ковальова сталася "певна дія".

"Я можу підтвердити, що було скоєно певну дію. Автомобіль точно підірваний. В якому стані знаходиться цей колаборант і зрадник, ми з'ясовуємо", - розповів він.

Як відомо, оперативники ДБР встановили, що Ковальов перейшов на бік окупантів. Підконтрольні йому підприємства постачали продукти до Криму з подальшою реалізацією на території РФ.

Вбивство Ковальова

29 серпня радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що російські пропагандисти підтвердили смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова.

"Його тіло виявили вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв - наразі ще невідомо", - написав Хлань в Facebook.

За його словами, також шилом в шию поранена дівчина Ковальова, зараз вона знаходиться в реанімації.

"Це все передбачувано, адже така доля зрадників. Отруєний Сальдо вже майже на концерті Кобзона, Ковальов вже у фан-зоні, настала черга Стремоусова. Без Кирила концерт поки не починається. Чекають", - резуюмував Хлань.

Згодом стало відомо про смерть дівчини Ковальова у лікарні від отриманих поранень.

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