"Гауляйтера" Херсонщини отруїли "бойовими речовинами": роспропаганда видала новий фейк

Роспропаганда видала новий фейк з приводу Сальдо / Колаж УНІАН

У Росії придумали нову причину того, що на початку серпня різко погіршився стан здоров'я гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо. Раніше це були "наслідки коронавірусу", а тепер - "отруєння бойовими отруйними речовинами.

Також російські пропагандисти оприлюднили заяву російського Міноборони про "отруєння" російських окупантів на Запоріжжі і звинуватили Україну в"хімічному тероризмі".

Тобто - з подачі російського Міноборони пропагандисти розганяють інформацію про нібито "отруєння" російських окупантів в Запорізькій області.

"Міноборони Росії повідомляє, що 31 липня російські військові, які виконували завдання в Запорізькій області, були доставлені у військовий госпіталь з ознаками отруєння. В результаті проведеного обстеження в організмі військовослужбовців було виявлено отруйну речовину-ботулотоксин типу "В"", – пишуть російські пропагандисти.

Правління Сальдо в Херсоні

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні російські агресори призначили нового "мера" та "голову облдержадміністрації". В окупованому Херсоні російські загарбники призначили нового мера і голову ОДА.

"Міським головою" став Олександр Кобець, а "губернатором" – Володимир Сальдо.

Пізніше говорилося, що в окупованому Херсоні 11 червня почали роздавати українцям російські паспорти. Однак за ними прийшли лише 23 людини і ще колаборант і колишній мер міста Володимир Сальдо.

У червні в Мережі з'явилася інформація про те, що на Сальдо вчинили замах - його машину підірвали. Пізніше колаборант записав відео і спростував інформацію про свою загибель.

11 липня стало відомо про новому замаху на гауляйтера. Пізніше стало відомо, що він вижив.

На початку серпня Сальдо написав про те, що що йде на лікування, а "обов'язки" свої передає іншому поплічнику агресорів - якомусь Єлісєєву.

5 серпня російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про те, що Херсонський гауляйтер і головний поплічник російських окупантів в регіоні Володимир Сальдо терміново госпіталізований і введений в медикаментозну кому.

Інші новини:

Дивіться онлайн новини Херсона