Гауляйтер захопленої Запоріжчини Балицький заявив про 'сімейні обставини' і втік до Криму

Євген Балицький вирішив втекти до захопленого Росією Криму / Telegram-канал Балицького

Проголошений Росією в окупованій Запорізької області, мовляв, "головою військово-цивільної адміністрації" Євген Балицький втік до захопленого Криму. Нібито, поїхав "за сімейними" обставинами і звідти "керуватиме". Схоже, свою втечу він вирішив зробити таємницею - за деякий час повідомлення зникло.

Зокрема, 30 серпня колаборант Балицький у своєму Telegram-каналі опублікував повідомлення з прикріпленим відео, де він говорить про "рішення" виїхати з окупованих районів Запорізької області. Мовляв,"працювати" він тепер збирається із захопленого окупантами РФ Криму.

Каже, виїхати вирішив "за сімейними обставинами". У повідомленні він натякнув, що більше не асоціює себе з окупаційним "керівництвом" і самою Запорізькою областю.

Примітно, пізніше повідомлення разом з відео кудись зникли. Схоже, колаборант вирішив бігти таємно.

Гауляйтер Стремоусов втік з Херсона

30 серпня призначений Москвою, мовляв, "заступник голови Херсонської військово-цивільної адміністрації" Кирило Стремоусов втік до Росії.

Він випустив відеозвернення, в якому заявив, що Росія на захопленій Херсонщині нібито "назавжди", а контрнаступ ЗСУ, мовляв, "захлинувся, на почавшись".

Примітно, віщав він вже з Воронежа.

Блогер і активіст Сергій Стерненко зазначив, що Стремоусов сам перебуває в Росії, а записує ролики нібито з робочого кабінету в захопленому Херсоні.

Як вдалося з'ясувати людям, відеозаписи знімаються в готелі Marriott у Воронежі на проспекті революції, 38.

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