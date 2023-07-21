Загинув у бою із загоном кадирівців: на Полтавщині попрощалися з мужнім воїном

Роман Паляниця разом з побратимами протистояв понад 30 окупантам із загону кадировського "Ахмата". Їм вдалося утримати позицію та розбити ворога.

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Роман Паляниця загинув у травні в Мар'їнці / Колаж: Главред, фото: facebook.com/velyka.bagachka.rada

У боях з російськими окупантами загинув мужній воїн ЗСУ - 36-річний Роман Паляниця. Свій останній бій захисник України прийняв на початку травня під Мар'їнкою - разом з побратимами він відбив загін "кадирівців".

Як повідомила Великобагачанська селищна рада у Facebook, Романа провели в останню путь 19 липня у Миргородському районі Полтавщини.

"5 травня в зруйнованій вщент Мар'їнці четверо бійців ЗСУ в нерівній жорстокій битві протистояли понад 30 окупантам із загону кадировського "Ахмата". Билися мужньо і самовіддано і – перемогли, втримали позицію, розбивши ворога. Але, на жаль, пряме влучання під час мінометного обстрілу, що почався після бою, забрало життя одного з героїв", – повідомили в селищній раді.

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У полеглого воїна залишилася дружина Діана і 8-річна дочка Анастасія.

Роман Паляниця народився 16 липня 1986 року в селищі Велика Багачка. Після закінчення місцевої школи він продовжив навчання в Міжрегіональній Академії Управління персоналом (МАУП).

Потім працював на ТОВ" Великобагачанський комбікормовий завод", проходив строкову військову службу в лавах української армії.

Останні роки чоловік працював у ФОП "Вороненко", а наприкінці весни 2022-го був мобілізований до ЗСУ. Воював у багатьох гарячих точках, зокрема - на східних напрямках фронту.

З Романом Паляницею прийшли попрощатися побратими / Фото: facebook.com/velyka.bagachka.rada

З Романом прийшли попрощатися побратими та односельці. Захисника України згадують як надійного друга, справжнього воїна, який ніколи не відмовлявся виконувати завдання і не скаржився на біль і втому, а завжди підтримував і допомагав.

Траурний кортеж зустрічали на колінах / Фото: facebook.com/velyka.bagachka.rada

Прощання з Романом Паляницею / Фото: facebook.com/velyka.bagachka.rada

19 липня чин відспівування захисника України звершили в церкві Різдва Богородиці. Потім траурний кортеж відправився в рідний дім Героя, а звідти – на цвинтар, де його поховали з усіма військовими почестями.

Відспівування полеглого воїна пройшло в церкві Різдва Богородиці / Фото : facebook.com/velyka.bagachka.rada

Як повідомляв Главред, на війні загинув 21-річний захисник України Максим Деркач з Кіровоградської області. Молодий воїн ЗСУ загинув минулого року на фронті в Запорізькій області, мінуючи дорогу для стримування ворога. Про смерть Героя стало відомо лише зараз.

Також у боях з російськими окупантами загинули одразу двоє медиків із Закарпаття - Володимир Вудмаска та Іван Буцко. Чоловіки пішли на фронт добровольцями в перші дні повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Загинули герої в один день, рятуючи життя своїх побратимів.

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