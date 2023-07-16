Місяць тому заручився з дівчиною: у боях загинув 22-річний воїн ЗСУ з Рівного

У жорстоких боях з російським агресором загинув 22-річний воїн, житель міста Рівне Роман Іллюк з позивним "Хімік".

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22-річний Роман Іллюк мав позивний "Хімік" / колаж Главред, фото Facebook

На війні з російськими агресорами загинув 22-річний боєць ЗСУ, житель міста Рівне Роман Іллюк (позивний "Хімік"). Про втрату повідомив Інститут хімії та хімічних технологій Львівської політехніки. Він був випускником кафедри хімії та технології неорганічних речовин вишу "Львівська політехніка".

Як пише його подруга Марта Пиріг, Роман завжди був і залишиться прикладом незламності.

"Ти боровся за справедливість, будучи ще активним студентом разом з друзями-консерваторами. Твій підхід до науки вражав усіх, хто з тобою спілкувався. Завжди буду пам'ятати наші Шевченківські дні в Політехніці", - говорила вона на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Вона ж розповіла, що менше, ніж за місяць до загибелі, Роман заручився з коханою.

"Менше, ніж за місяць до загибелі, Роман заручився. Висловлюємо щирі співчуття нареченій, родичам і близьким Роми. На жаль, герої вмирають, але пам'ять про них – вічна. Вічна честь і слава, "Хімік", ти - навіки в строю!"- підсумувала Пиріг.

Нагадаємо, раніше у важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Також повідомлялося, що на війні трагічно загинув боєць 3-го батальйону"Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" Олесь Гусак з позивним "Флойд". Він був майстерним гранатометником. У пекельних боях виявляв феноменальну мужність, знищив не одну одиницю ворожої бронетехніки.

У боях за Україну загинув 35-річний захисник України, воїн-розвідник Леонід Краснов (позивний - Мессі). Він був одним із засновників бойової групи до-2 у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

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