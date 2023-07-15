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Мужньо боронив країну від окупантів: на війні загинув поліцейський з Чернігівщини

Аліна Дембіцька
15 липня 2023, 23:00
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Герой воював на одному з особливо небезпечних напрямків. До останнього подиху Олексій Дяговець залишився патріотом та вірним сином України.
Олексій Дяговець
На війні загинув поліцейський Олексій Дяговець / Колаж: Главред, фото: Патрульна поліція Чернігівської області, МВС України

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув очільник управління Національної поліції Чернігівської області Олексій Дяговець. Герой воював на одному з особливо небезпечних напрямків. Про це повідомляє Патрульна поліція Чернігівської області у Facebook.

"Сьогодні ми отримали трагічну звістку, що під час виконання бойового завдання на одному з особливо небезпечних напрямків загинув Олексій Дяговець. До 2020 року він служив в управлінні патрульної поліції Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до команди чернігівських патрульних Олексій доєднався 2018 року. Колеги кажуть, що він був енергійним, відповідальним та працьовитим. За три роки пройшов шлях до заступника начальника управління. Далі перейшов на службу до Головного управління Національної поліції в області. Загалом Олексій Дяговець віддав службі в поліції 6 років.

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"З січня 2023 року боронив країну в лавах ЗСУ. Він завжди був і до останнього подиху залишився патріотом та вірним сином України. Ми висловлюємо наші найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Олексія! Пам'ятаємо і сумуємо разом з вами!", - додали у Патрульній поліції.

Як повідомляв Главред, у важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Також повідомлялося, що на війні трагічно загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" Олесь Гусак із позивним "Флойд". Він був вправним гранатометником. У пекельних боях виявляв феноменальну мужність, знищив не одну одиницю ворожої бронетехніки.

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