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Ціною життя стримав наступ ворога: 21-річний воїн загинув під час мінування дороги

Анна Ярославська
20 липня 2023, 08:26 оновлено 20 липня, 08:30
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Максим Деркач загинув 6 березня 2022 року поблизу населеного пункту Щербаки Запорізької області. Про смерть Героя стало відомо лише зараз.

Максим Деркач
Максим Деркач загинув 6 березня 2022 року / Колаж: Главред, фото: facebook.com/svmiskrada

На війні загинув 21-річний захисник України Максим Деркач з Кіровоградської області. Молодий воїн ЗСУ загинув минулого року на фронті в Запорізькій області, мінуючи дорогу для стримування ворога. Про смерть Героя стало відомо лише зараз.

Світловодська міська територіальна громада у Facebook повідомила, що 21 липня на Кіровоградщині попрощаються з полеглим воїном.

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"На жаль, знову маємо сумні новини. Стало відомо про загибель на розв'язаній Росією війні молодого захисника, жителя смт Власівка Деркача Максима Олександровича, 2001 року народження", – йдеться у повідомленні.

Максим закінчив загальноосвітню школу I-III ступенів № 8, потім навчався в Кременчуці на майстра ресторанного обслуговування. Пізніше він пішов на строкову службу, а потім перейшов за контракт.

Попри свій молодий вік, був учасником бойових дій на Донбасі. До повномасштабного російського вторгнення служив уже рік.

Після 24 лютого Максим був оператором протитанкового відділення протитанкового взводу вогневої підтримки гірничо-штурмового батальйону.

Загинув Герой 6 березня 2022 року поблизу населеного пункту Щербаки Запорізької області. Разом з командиром і двома побратимами він мінував дорогу. Ціною власного життя захисники стримали наступ ворога.

У Максима Деркача залишилися батьки і брат. Прощання із захисником України відбудеться 21 липня в селищі Власівка.

Максима Деркача проводять в останню дорогу 21 липня
Максима Деркача проводять в останню путь 21 липня / Фото: facebook.com/svmiskrada

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинули одразу двоє медиків із Закарпаття - Володимир Вудмаска та Іван Буцко. Чоловіки пішли на фронт добровольцями в перші дні повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Загинули герої в один день, рятуючи життя своїх побратимів.

Раніше в бою з російськими окупантами загинув 31-річний воїн, прикордонник Олександр Єрмоленко з позивним "Водолій", який на початку повномасштабної війни країни-агресора РФ проти України захищав від ворога підступи до Києва, згодом на фронті командував групою реагування.

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