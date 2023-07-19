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Загинули в один день, рятуючи побратимів: війна забрала життя двох медиків-добровольців

Анна Ярославська
19 липня 2023, 09:47 оновлено 19 липня, 09:55
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У Володимира залишилися двоє синів - 3-річний Ілля та 6-річний Михайло. У Івана - маленька дочка Ксенія, якій незабаром виповниться 2 роки.
Володимир Вудмаска, Іван Буцко
Володимир Вудмаска та Іван Буцко загинули в один день - 17 липня 2023 року / Колаж: Главред, фото: Facebook Олег Орос

У боях з російськими окупантами загинули одразу двоє медиків із Закарпаття - Володимир Вудмаска та Іван Буцько. Чоловіки пішли на фронт добровольцями в перші дні повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Загинули герої в один день, рятуючи життя своїх побратимів.

Трагічну новину повідомили у Facebook-спільноті Обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології, де раніше працювали медики.

"Два наших працівника - талановиті, чуйні та завжди усміхнені медики з команди фізичної та реабілітаційної медицини Володя і Ваня в перші дні повномасштабної війни пішли добровольцями на фронт. Обидва вони - фельдшери за освітою та розуміли, що їхні знання та вміння потрібні зараз там, де найскладніше", - йдеться у повідомленні.

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Володимир Вудмаска та Іван Буцко
Володимир Вудмаска та Іван Буцко / Фото: Facebook Олег Орос

Чоловіки встигли попрацювати медичними братами у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та відділенні цереброваскулярної патології. Іван обіймав посаду старшого медбрата в реанімації. Згодом вони приєдналися до команди фізичної та реабілітаційної медицини: Володимир працював асистентом фізичного терапевта, а Іван – асистентом ерготерапевта.

Іван Буцко загинув 17 липня - по його позиції прилетів ворожий снаряд. Від отриманих травм медик помер.

"Він був справжнім захисником, людиною, яка власним життям ризикувала, щоб врятувати на цій проклятій війні своїх побратимів! Чуйний та люблячий батько, людина, яка повинна була жити і жити! Ніколи не пробачимо", - написав у Facebook колега захисника України Олег Орос.

У захисника України залишилася дружина Марина і дочка Ксенія, якій незабаром виповниться 2 роки.

Іван Буцко з дружиною Мариною і донькою Ксенією
Іван Буцко з дружиною Мариною та донькою Ксенією / Фото: Facebook Олег Орос
Іван Буцко загинув 17 липня
Іван Буцко загинув 17 липня / Фото: Facebook Олег Орос

Того ж дня загинув і колега Івана - Володимир Вудмаска.

"17.07.23 виконуючи свій обов'язок під час ворожого обстрілу, рятуючи інших воїнів, загинув наш односельчанин, молодий лікар-реабілітолог, чоловік, батько двох маленьких дітей, старший солдат прикордонного загону, фельдшер відділення медичного забезпечення Володимир Вудмаска", – повідомив Орос.

Володимир Вудмаска
Володимир Вудмаска загинув 17 липня / Фото: Facebook Олег Орос

"Володя буде жити не лише в нашій пам'яті, а й у двох своїх синах: трирічному Іллі та 6-річному Михайлі. Обіймаємо серцем дружину Анну - нашу колегу, з якою вони познайомилися в стінах ОКЦНН, кумів, які працюють в нашому колективі, а також всіх рідних і близьких", - додали в Обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології.

Володимир Вудмаска
Володимир Вудмаска / Фото: Facebook Олег Орос

Як повідомляв Главред, в бою з російськими окупантами загинув 31-річний воїн, прикордонник Олександр Єрмоленко з позивним "Водолій", який на початку повномасштабної війни країни-агресора РФ проти України захищав від ворога підступи до Києва, згодом на фронті командував групою реагування.

Раніше у важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

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