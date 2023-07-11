'Полягла, рятуючи інших': на війні загинула бойовий медик із Львову

На війні із окупантами загинула бойовий медик 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ, львів’янка Наталія Депа.
До війни Наталія була власницею Центру косметології та лазерної епіляції, а від початку повномасштабного вторгнення пішла служити разом із батьком та братом.
Трагічну звістку повідомив у Facebook голова ГО "Варта1" Ігор Зінкевич. Інформацію про загибель підтвердили брат і батько Наталії.
"Вибач, що був не дуже хорошим братом. Вибач, що часто творив різні погані речі, вибач, що багато чого не сказав. Ти назавжди в моєму серці, моя любима сестричка", - написав у дописі брат загиблої Іван Депа.
Подруга Наталії поділилась спогадами про неї у соцмережах.
"Моя красуня. Наталя, Руденька, Вітамінка. Бойовий медик 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ Наталія Депа Загинула за нас, за те, щоб ми жили в мирі і спокої, загинула, рятуючи інших. Завжди усміхнена та весела, хоробре серце, подруга, яка завжди готова прийти на допомогу. Підтримка та гордість. Дякую тобі за все. Я люблю тебе", - написала у Facebook найкраща подруга Наталі Оксана.
Вона також додала, що кожен охочий може підтримати родину Наталі за такими реквізитами: 4149 4999 9012 1780.
Втрати на війні
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