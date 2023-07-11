'Полягла, рятуючи інших': на війні загинула бойовий медик із Львову

На війну Наталія Депа вирушила із братом та батьком, відразу після початку вторгнення.

https://glavred.net/ukraine/zaginula-ryatuyuchi-inshih-na-viyni-zaginula-boyova-medikinya-iz-lvova-10484818.html Посилання скопійоване

На війні загинула медикиня / колаж: Главред, фото: facebook/natalka.depa

На війні із окупантами загинула бойовий медик 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ, львів’янка Наталія Депа.

До війни Наталія була власницею Центру косметології та лазерної епіляції, а від початку повномасштабного вторгнення пішла служити разом із батьком та братом.

Трагічну звістку повідомив у Facebook голова ГО "Варта1" Ігор Зінкевич. Інформацію про загибель підтвердили брат і батько Наталії.

відео дня

"Вибач, що був не дуже хорошим братом. Вибач, що часто творив різні погані речі, вибач, що багато чого не сказав. Ти назавжди в моєму серці, моя любима сестричка", - написав у дописі брат загиблої Іван Депа.

Подруга Наталії поділилась спогадами про неї у соцмережах.

"Моя красуня. Наталя, Руденька, Вітамінка. Бойовий медик 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ Наталія Депа Загинула за нас, за те, щоб ми жили в мирі і спокої, загинула, рятуючи інших. Завжди усміхнена та весела, хоробре серце, подруга, яка завжди готова прийти на допомогу. Підтримка та гордість. Дякую тобі за все. Я люблю тебе", - написала у Facebook найкраща подруга Наталі Оксана.

Вона також додала, що кожен охочий може підтримати родину Наталі за такими реквізитами: 4149 4999 9012 1780.

Втрати на війні

Нагадаємо, що у боях під Бахмутом загинув відомий ресторатор зі Львова. Про Андрія Гудиму згадують як про неймовірну людину, люблячого батька. Він був бренд-шефом і автором книги "69 спецій для серця", яка готується до друку.

На війні загинув відомий український актор. Відомо, що Філіп Вінер ще на початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і став на захист України від російських окупантів.

На війні загинув 36-річний снайпер. У бійця залишилося дві маленькі дочки та колишня дружина. Захиснику України було 36 років. Свій останній бій він прийняв на фронті в Луганській області.

Більше цікавих новин: