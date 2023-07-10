УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Не побачив 2-місячної доньки: загинув прикордонник, який тримав оборону Києва

Альона Вороніна
10 липня 2023, 10:16 оновлено 10 липня, 11:31
124
Без батька залишилися троє дітей. З наймолодшою донькою, яка народилася всього два місяці тому, мужній воїн так і не встиг зустрітися.
Погибший воин Александр Ермоленко
Загинув прикордонник, який допоміг відбити окупантів від Києва/ колаж: Главред, фото: Facebook Глухівська міська рада

У бою з російськими окупантами загинув 31-річний воїн, прикордонник Олександр Єрмоленко з позивним "Водолій", який на початку повномасштабної війни країни-агресорки РФ проти України захищав від ворога підступи до Києва, згодом на фронті командував групою реагування.

Про загибель воїна повідомила Глухівська міська рада у Facebook. Без батька залишилися троє дітей, найменшій з яких всього 2 місяці.

Олександр Єрмоленко народився 15 лютого 1992 року в Глухові Сумської області. Він був випускником Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, служив у Державній прикордонній службі. Раніше також викладав артилерійську справу для тих, хто підвищував кваліфікацію.

відео дня

"Це був досвідчений кадровий військовий, який володів усіма сучасними знаннями і вміннями. Старший лейтенант Єрмоленко планував свою майбутню кар’єру, тому вступив до магістратури Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". Цілеспрямований, розумний, відповідальний, товариський – таким його характеризують побратими", – розповіли у Глухівській міській раді.

У загиблого героя залишилася дружина і троє дітей. Старшим синам – 7 і 4 роки. Два місяці тому також народилася донечка, але тато так і не встиг з нею зустрітися – бачив лише по відеозв'язку.

"У перші дні повномасштабного вторгнення Олександр із побратимами із Житомирського прикордонного загону захищали підступи до Києва. За проявлені сміливість і героїзм нагороджений орденом "За мужність". Останні три місяці протистояв окупантам на Луганщині", – зазначили у Глухівській міській раді.

Раніше повідомлялося, що у бою з російськими окупантами під Бахмутом 2 липня загинув львівський художник, шеф-кухар і блогер Андрій Гудима. Без батька залишилася його дочка Юлія.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув 35-річний захисник України, воїн-розвідник Леонід Краснов (позивний – Мессі). Він був одним із засновників бойової групи К-2 у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ список загиблих вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

"Як площа Одеси": ЗСУ звільнили вже 169 квадратних кілометрів

"Як площа Одеси": ЗСУ звільнили вже 169 квадратних кілометрів

11:32 Україна
Війна може припинитися, якщо ми отримаємо запрошення у НАТО - Портников

Війна може припинитися, якщо ми отримаємо запрошення у НАТО - Портников

11:26 Україна
"Кастинг наступників": експерт розкрив, чому у 2024 році впаде влада Путіна

"Кастинг наступників": експерт розкрив, чому у 2024 році впаде влада Путіна

10:03 Політика
Всі головні новини

Останні новини

11:46

Мадонна вперше після реанімації показалася на людях: як виглядає зірка

11:32

"Як площа Одеси": ЗСУ звільнили вже 169 квадратних кілометрів

11:28

На зарядці довше, ніж в руках: що робити, якщо телефон швидко розряджається

11:26

Війна може припинитися, якщо ми отримаємо запрошення у НАТО - ПортниковВідео

11:16

Після 20 років стосунків: Енріке Іглесіас та Анна Курнікова таємно одружилися

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:03

Портников пояснив, що завадить Україні швидко стати членом НАТО

10:56

Китайські партнери РФ у 2023 році через посередника виграли на держтендерах в Україні більше 2,6 млрд грн актуально

10:35

Україна стане членом НАТО, щойно дозволять обставини - Гойсен

10:16

Не побачив 2-місячної доньки: загинув прикордонник, який тримав оборону Києва

Реклама
10:07

Три сценарії: що говорять українські бійці на фронті про контрнаступ - ВВС

10:03

"Кастинг наступників": експерт розкрив, чому у 2024 році впаде влада Путіна

09:57

Головоломка для кмітливих: приберіть 2 сірники, щоб виправити рівняння

09:38

Опуклі рисочки на клавішах А і О зробили не випадково: навіщо вони потрібні

09:06

РФ скинула авіабомбу на місце видачі гумдопомоги в Оріхові: є загиблі і багато пораненихФото

09:00

Україну запросять до НАТО за рік у Вашингтоні, у Вільнюсі почнеться підготовка - ПортниковЕксклюзив

08:56

Як не переплачувати за електрику: в "Укренерго" назвали простий спосіб

08:50

Що приховують бармени: навіщо в коктейлі 2 трубочки

08:08

Путін викликав Пригожина в Кремль "на килим" після провалу заколоту - ЗМІ

08:08

"Це НАТО не готове прийняти Україну": Волкер накинувся з критикою на Байдена

07:16

Путін опинився у незручному становищі через рішення щодо "Вагнера" – ISW

Реклама
07:05

Загадка, яку практично неможливо розгадати: потрібно знайти журавля на картинці

06:54

Чи може Захід піти на заморозку війни?Погляд

06:45

Що означає слово "звитяга" і чому ми неправильно його вживаємо: пояснення мовознавцяВідео

06:43

Яке сьогодні свято і привітання з Днем ангела 10 липня

06:30

РФ вночі атакувала Миколаїв ракетою С-300: удар нанесли по об'єкту інфраструктури

04:00

"Москві стане не до Криму": Золотарьов назвав умову здачі Росією півостроваВідео

02:05

Трансгендерна жінка вперше поїде на конкурс "Міс Всесвіт" від Нідерландів

01:35

"Є 3 вузлові точки": політолог назвав території, за які РФ воюватиме найсильнішеВідео

00:55

Продюсер Полякової висловився про Каменських, яка співає за кордоном російською

00:15

Кримський міст переоцінений, його підрив не вплине на битву за Крим - ЗолотарьовВідео

09 липня, неділя
23:31

Байден міг закінчити війну за 5 хвилин, але Україна на це не пішла б - Зеленський

22:50

Війна в Україні не закінчиться виходом на кордони 1991 року – політологВідео

22:35

Фаворит Холостячки Огневич після гей-весілля готується стати батьком

22:07

"Багато людей можуть підтримати": Зеленський допустив заколот або революцію в РФ

21:34

В НАТО терміново узгоджують пакет гарантій безпеки для України - Politico

21:11

У окупантів РФ у Мелітопольському районі прогримів вибух: опубліковані кадриВідео

20:46

Путін підтвердив, що в Дагестан їздив його двійник - ексспівробітник КДБ

20:43

Навіщо 11 липня потрібно принести в будинок кропиву: прикмети і що не можна робити

20:23

Проблему водоканалів переклали з хворої на здорову головуПогляд

20:16

Медведєв вибухнув погрозою ударів РФ по АЕС в Україні та ядерних об'єктах в ЄС

Реклама
20:12

Пугачова та Галкін забирають дітей і полишають Ізраїль

19:41

Скандал на весь СРСР: за що зненавиділи Едіту П'єху

19:32

Повернення захисників Маріуполя: Лавров в істериці "наїхав" на Туреччину

19:31

Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО, у Києва є умова - Кабмін

18:39

"За що хлопці гинуть": блогерка Верба похвалилася новою машиною за 10 млн грн

18:18

Україну можуть взяти в НАТО до закінчення війни - ексрадник глави Пентагону

18:09

У ЗСУ розповіли, який позивний у Валерія Залужного

17:47

Путін звільнив Герасимова після бунту Пригожина - Daily Mail

17:30

Випало все волосся і став лисим: у РФ розповіли про хворобу Філіпа Кіркорова

17:22

"Валюха зі Сватів" брудно вилаялася на адресу Анни Кошмал

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти