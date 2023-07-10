Не побачив 2-місячної доньки: загинув прикордонник, який тримав оборону Києва

Без батька залишилися троє дітей. З наймолодшою донькою, яка народилася всього два місяці тому, мужній воїн так і не встиг зустрітися.

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Загинув прикордонник, який допоміг відбити окупантів від Києва/ колаж: Главред, фото: Facebook Глухівська міська рада

У бою з російськими окупантами загинув 31-річний воїн, прикордонник Олександр Єрмоленко з позивним "Водолій", який на початку повномасштабної війни країни-агресорки РФ проти України захищав від ворога підступи до Києва, згодом на фронті командував групою реагування.

Про загибель воїна повідомила Глухівська міська рада у Facebook. Без батька залишилися троє дітей, найменшій з яких всього 2 місяці.

Олександр Єрмоленко народився 15 лютого 1992 року в Глухові Сумської області. Він був випускником Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, служив у Державній прикордонній службі. Раніше також викладав артилерійську справу для тих, хто підвищував кваліфікацію.

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"Це був досвідчений кадровий військовий, який володів усіма сучасними знаннями і вміннями. Старший лейтенант Єрмоленко планував свою майбутню кар’єру, тому вступив до магістратури Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". Цілеспрямований, розумний, відповідальний, товариський – таким його характеризують побратими", – розповіли у Глухівській міській раді.

У загиблого героя залишилася дружина і троє дітей. Старшим синам – 7 і 4 роки. Два місяці тому також народилася донечка, але тато так і не встиг з нею зустрітися – бачив лише по відеозв'язку.

"У перші дні повномасштабного вторгнення Олександр із побратимами із Житомирського прикордонного загону захищали підступи до Києва. За проявлені сміливість і героїзм нагороджений орденом "За мужність". Останні три місяці протистояв окупантам на Луганщині", – зазначили у Глухівській міській раді.

Раніше повідомлялося, що у бою з російськими окупантами під Бахмутом 2 липня загинув львівський художник, шеф-кухар і блогер Андрій Гудима. Без батька залишилася його дочка Юлія.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув 35-річний захисник України, воїн-розвідник Леонід Краснов (позивний – Мессі). Він був одним із засновників бойової групи К-2 у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

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