Підрив штабу РФ і "злив" Україні секретних документів: ЗМІ про спецоперації ГУР

ГУР проводить на території країни-агресора РФ результативні операції, пише The Telegraph.

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Стали відомі деталі секретних операцій ГУР / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Головне управління розвідки Міноборони проводить на території країни-агресора РФ результативні операції, зокрема, із залученням російських військових.

Один із вдалих прикладів - вербування російського військового Данила Алфьорова, пише колишній радник Міністерства оборони України та військово-політичний експерт Сергій Кузан у колонці для видання The Telegraph.

Він зазначає, що кадрового російського військового 2023 року українська розвідка завербувала, а він, зі свого боку, переконав 11 військовослужбовців РФ здатися в полон Збройним силам України.

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Кузан нагадує також про операцію "Очерет", коли в серпні 2024 року було підірвано штаб російських офіцерів. Виконавець операції, російський військовий, згодом перейшов на бік України.

Зазначається, що під час диверсії 8 квітня 2024 року на борту малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М" у Калінінградській області було знищено систему зв'язку та автоматизації. Акція була виконана колишнім російським моряком під псевдонімом "Гога", який має українське коріння. Він передавав в Україну важливу інформацію, а під загрозою викриття моряк підірвав корабель і втік із нього із секретними даними в Україну, де вступив до добровольчого підрозділу легіону "Свобода Росії".

Кузан також додав, що після ракетного удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року один із пілотів російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії в/ч 06987, що базується на аеродромі "Енгельс", передав Україні документи і секретні матеріали через чат-бот ГУР. Це особисті справи вищого офіцерського складу дивізії та інші цінні дані.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Операції ГУР - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ГУР і ЗСУ пустили під укіс вантажний поїзд у Бєлгородській області. Вантажний поїзд забезпечував логістичні потреби армії РФ. 11 вагонів і локомотив зійшли з рейок і перекинулися.

Як повідомлялося раніше, фахівці Головного управління розвідки Міноборони провели масштабну кібератаку на фінансовий сектор і урядові ресурси Росії, внаслідок якої вдалося вразити критично важливі ресурси та отримати доступ до великого масиву конфіденційних даних.

У ГУР натякнули на нові операції зі знищення найманців РФ. Андрій Юсов зазначив, що у цих подій є різні наслідки. Зокрема, після знищення вагнерівців у Малі відомо про перекидання туди додаткових частин найманців РФ з інших куточків Африки.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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