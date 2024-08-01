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Крім Малі та Сирії: у ГУР натякнули на нові операції зі знищення найманців РФ

Олексій Тесля
1 серпня 2024, 19:05
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Після знищення вагнерівців у Малі відомо про перекидання туди додаткових частин найманців РФ, каже Андрій Юсов.
Юсов, Вагнер
Андрій Юсов прокоментував розгром російських найманців в Африці / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Комерсант

Проти російських найманців були проведені інші операції, крім тих, унаслідок яких військові злочинці з ПВК "Вагнер" були знищені в Судані, Сирії та Малі.

"Є ще кілька подій, які не набули розголосу в ЗМІ поки що", - розповів в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Водночас він заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати причетність ГУР до удару по російській базі в Сирії.

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"Але факт залишається фактом - хтось атакував цю російську базу в Сирії, є відповідні наслідки і ураження", - уточнив представник військової розвідки.

Він наголосив, що у цих подій є як іміджеві, так і військові наслідки. Зокрема, після знищення вагнерівців у Малі відомо про перекидання туди додаткових частин найманців РФ з інших куточків Африки.

"Очевидно, йдеться про те, що монополія у сфері бандитської піратської діяльності так званих російських ПВК у світі та в Африці точно добігає кінця. З'являються сили протидії, які можуть ставити цих злочинців на місце", - пояснив представник ГУР.

Відповідаючи на запитання про те, що африканські повстанці нібито хочуть передати Україні полонених вагнерівців, представник ГУР зазначив, що "стосовно цього чутливого питання потрібно ще почекати".

Юсов додав, що подібні операції відбуватимуться й надалі, і є інформація, що "професійні патріотичні люди" готують наступні заходи для зменшення спроможностей держави-агресора як в Африці, так і в інших куточках світу.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Розгром ПВК "Вагнера" в Малі

Нагадаємо, у Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна та захоплював українські міста Бахмут і Соледар.

Дані про втрати російського збройного угруповання в Малі розповіли російські провоєнні блогери. У мережу також потрапили фото і відео з розгрому колони урядових сил і "вагнерівців" у Республіці Малі біля кордону з Алжиром.

Пізніше з'явилася інформація про те, що пстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі.

"Ми захопили значну кількість найманців і хочемо передати вам цих полонених на знак підтримки та солідарності", - написали повстанці в соцмережах.

Що відомо про ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року в Росії впав літак із Пригожиним - керівником бойовиків ПВК "Вагнер". Усі, хто перебував на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку перебував сам Пригожин і його соратники, серед яких - Дмитро Уткін.

Пізніше в ISW розкрили деталі відродження ПВК "Вагнера" і зазначили, що ПВК може знову стати серйозною загрозою для ЗСУ.

Нагадаємо, політолог, радник керівника УДА з інформаційних питань Вадим Денисенко розповів про причини створення та посилення керівництвом Кремля приватних військових кампаній.

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ГУР ПВК Вагнер Андрій Юсов
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