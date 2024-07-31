"Вибили" десятки цілей у РФ: ЗМІ розкрили деталі масштабної кібератаки ГУР

Атака тривала безперервно протягом тижня та уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків.

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ГУР провело масовану уібератаку / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

Протягом тижня фахівці Головного управління розвідки Міноборони провели масштабну кібератаку на фінансовий сектор і урядові ресурси Росії, внаслідок якої вдалося уразити критично важливі ресурси та отримати доступ до великого масиву конфіденційних даних.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українській розвідці, атака тривала безперервно протягом тижня і уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків, включно з Центробанком, провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси і десятки інших сервісів.

При цьому уточнюється, що всі атаковані ресурси в той чи інший спосіб були залучені до підтримки або фінансування збройної агресії РФ проти України.

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Деталі DDOS-атаки ГУР

Уточнюється, що росіянам так і не вдалося відновити належне функціонування провідних банківських і платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів. Досі спостерігаються збої в роботу веб-ресурсів Міноборони, МВС і ФНС.

При цьому результати операції ГУР відчули мільйони користувачів по всіх регіонах Росії. За оцінками ворожих кібераналітиків, з огляду на успіх, якого вдалося досягти українським хакерам, прогнози щодо наслідків наступних подібних атак - невтішні.

"Зараз можемо видихнути і констатувати завершення операції. Дякую всім, хто брав участь, допомагав і вболівав. Звичайно, це лише прелюдія до ще більш цікавих подій. Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури вмираючу яму. Настає слушна нагода для ворога пригадати ідею ізольованого, споконвічно-російського "Чебурнета" з ровами, діджитал-вертухаями і фаєрволами по периметру. До зустрічі в наступному акті цієї захопливої історії", - прокоментував завершення операції співрозмовник у ГУР МОУ.

Які структури в РФ потрапили під кіберудар

ВТБ-Банк;

Альфа Банк;

СебрБанк;

Райффайзен банк;

РСХБ Банк;

Ак "Барс";

Росбанк;

Газпромбанк;

Т-Банк;

іБанка;

банк "Дом. рф";

Банк Росії;

ресурси Міноборони РФ, МВС і ФНС.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Хакерські атаки - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ. Українські кіберфахівці здійснили масштабну DoS атаку на всю банківську систему Росії.

Нагадаємо, раніше в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Лег" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні і тривали кілька днів. Роботу Київстару було відновлено 20 грудня.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.

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