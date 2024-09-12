У РФ підірвали росгвардійців разом із технікою: у ГУР розкрили деталі операції

Акт відплати здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля.

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У Єкатеринбурзі атакували базу Росгвардії / Колаж: Главред, Фото: gur.gov.ua

У російському Єкатеринбурзі вчора, 11 вересня, прогримів вибух біля КПП військової частини, в якій базуються військові Росгвардії.

Як повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони, вибухову акцію організували за участю російського підпілля.

Уточнюється, що акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора.

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"Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок детонації було підірвано ворожий особовий склад, пошкоджено автомобільну техніку росіян.

Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря було піднято вертоліт медичної евакуації.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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