У РФ підірвали росгвардійців разом із технікою: у ГУР розкрили деталі операції

У російському Єкатеринбурзі вчора, 11 вересня, прогримів вибух біля КПП військової частини, в якій базуються військові Росгвардії.
Як повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони, вибухову акцію організували за участю російського підпілля.
Уточнюється, що акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора.
"Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок детонації було підірвано ворожий особовий склад, пошкоджено автомобільну техніку росіян.
Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря було піднято вертоліт медичної евакуації.
Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
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