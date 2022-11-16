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Підрозділу більше немає: ЗСУ знищили батальйон з "ЛНР"

16 листопада 2022, 09:13

ЗСУ знищили 50% особового складу ворожого підрозділу в Луганській області.

ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ, війна, українські військові / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В Луганській області ВСУ ліквідували ворожий підрозділ "ЛНР". Через значні втрати командування його розформувало.

Також на територіях псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР" у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Після боїв в районі населеного пункту Майорськ втратив боєздатність 1-й Горлівський територіальний батальйон. Втрати в ньому склали понад 50% убитими і пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний. Командуванням противника розформувало вказаний підрозділ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" він став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ЗСУ
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