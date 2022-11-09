Любив готувати, але поїхав вбивати: ЗСУ ліквідували російського кухаря-окупанта

ЗСУ ліквідували кухаря-окупанта / колаж фото Іраклі Комахідзе, 10-та гірсько-штурмова бригада

Українські військові ліквідували російського окупанта зі Свердловської області. Він навчався на кухаря, але поїхав вбивати українців. Про це повідомляє блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Павлу Корчагіну було 33 роки. Він навчався в Новоуральському технологічному коледжі на кухаря. Після цього він пішов служити в Хабаровський край.

Поки невідомо, Корчагіна мобілізували чи він був контрактником. Також там не розповіли, як саме і де загинув російський окупант.

У Корчагіна залишилися дружина і двоє дітей.

ЗСУ ліквідували кухаря-окупанта / Іраклі Комахідзе

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

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