Приїхав вбивати українців у жовтні: ЗСУ ліквідували російського депутата з Воткінська

ЗСУ ліквідували російського депутата / колаж фото Іраклі Комахідзе, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Українські військові ліквідували російського депутата Руслана Шаймарданова. Він був депутатом Воткінської думи Удмуртської Республіки. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Цей окупант також був керівником дитячого військово-патріотичного клубу "Десантник".

Він разом з групою інших інструкторів цього клубу пішли "добровольцями" на війну проти України. Це сталося зовсім недавно - в жовтні.

ЗСУ ліквідували Руслана Шаймарданова в Херсонській області.

ЗСУ ліквідували російського депутата / Іраклі Комахідзе

ЗСУ ліквідували російського депутата / Іраклі Комахідзе

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

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