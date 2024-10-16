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"Підходимо до нової фази": у МЗС заявили про "величезну загрозу" через війська КНДР

Руслана Заклінська
16 жовтня 2024, 23:59
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Незважаючи на численні заяви, генсек НАТО поки що не може підтвердити інформацію про участь солдатів КНДР у війні проти України.
'Підходимо до нової фази': у МЗС заявили про 'величезну загрозу' через війська КНДР
Участь військових із КНДР в агресії РФ проти України - загроза подальшої ескалації / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, kcna

Участь військових КНДР у війні Росії проти України створює серйозну загрозу для подальшої ескалації та збільшенню масштабів агресії. Про це в середу, 16 жовтня, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції з міністрами закордонних справ Північно-Балтійської вісімки в Одесі.

"Це величезна загроза до подальшої ескалації. Ми підходимо до нової фази, до нових реалій війни, російської агресії… Мені здається, що йдеться про масштабування збройної агресії. Це може стати великою загрозою, як і постачання ракет з Ірану", - сказав Сибіга.

За його словами, йдеться не про найманців, а підрозділи збройних сил Північної Кореї. Сибіга наголосив, що міжнародна спільнота повинна дати жорстку відповідь для запобігання ескалації.

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"Мають бути жорсткі відповіді, санкції, має бути подальша ізоляція цих країн, цієї осі зла, яка формується навколо РФ. Це КНДР, Іран з їхньою військовою допомогою, Сирія, РФ і Білорусь", - зазначив глава МЗС України.

Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Що кажуть у НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив на пресконференції, що Північноатлантичний альянс наразі не може підтвердити інформацію про участь солдатів КНДР у війні проти України.

На запитання журналіста щодо можливого стратегічного партнерства між Росією та Північною Кореєю, яке може включати не лише військову допомогу, а й відправку північнокорейських військових на фронт, Рютте сказав: "Я не можу підтвердити ці повідомлення, але очевидно, вони викликають занепокоєння".

За його словами, НАТО знає про підтримку, яку Північна Корея надає Росії у війні проти України. Рютте також підкреслив, що Альянс "категорично засуджує" посилення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою.

Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року.

Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Війська КНДР в Україні - що відомо

Нагадаємо, 14 жовтня під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський розповів про фактичну участь Північної Кореї у війні. Він зазначив, що розвідка надала докладні дані, які підтверджують залучення солдатів КНДР у війну в Україні.

Проте, за наявною інформацією, спроби інтегрувати північнокорейських військовослужбовців до армії Росії не увінчалися успіхом. Відомо, що вже 18 солдатів з КНДР покинули свої позиції поблизу українського кордону в Брянській та Курській областях.

Як повідомляв Главред, США "стурбовані" інформацією про перекидання північнокорейських солдатів на війну в Україні. За словами спікера Білого дому Шона Саветта, якщо дані підтвердяться, це вказуватиме на зміцнення оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією.

Водночас Північнокорейський режим заявив, що близько 1,4 мільйона осіб подали заявки на вступ або повернення в армію через загострення з Південною Кореєю. У повідомленні державного агентства КНДР стверджується, що ці особи бажають боротися у "священній війні" проти Південної Кореї, яка, за словами Пхеньяна, "заплатить високу ціну".

'Підходимо до нової фази': у МЗС заявили про 'величезну загрозу' через війська КНДР
НАТО vs "Вість зла" / Інфографіка: Главред

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